FETE DE LA MUSIQUE LA LOCO Villefort
FETE DE LA MUSIQUE LA LOCO Villefort samedi 20 juin 2026.
Villefort
FETE DE LA MUSIQUE LA LOCO
12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter la musique avec des groupes locaux
Yanen, Les Borniquels, l’A.R.T Fumé et la Batucada Lagwaï
A partir de 14h et jusqu’à 1h !
Concerts, buvette, Street Food et DJ Set
Rendez-vous place de l’hôtel du Nord
Informations auprès le La Loco loco48.fr
Venez fêter la musique avec des groupes locaux
Yanen, Les Borniquels, l’A.R.T Fumé et la Batucada Lagwaï
A partir de 14h et jusqu’à 1h !
Concerts, buvette, Street Food et DJ Set
Rendez-vous place de l’hôtel du Nord
Informations auprès le La Loco loco48.fr .
12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie contact@loco48.fr
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English :
Celebrate music with local bands
Yanen, Les Borniquels, A.R.T Fumé and Batucada Lagwaï
From 2pm to 1am!
Concerts, refreshments, street food and DJ set
Meet at Place de l’Hôtel du Nord
Information at La Loco loco48.fr
L’événement FETE DE LA MUSIQUE LA LOCO Villefort a été mis à jour le 2026-05-26 par 48-OT Mont Lozere
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