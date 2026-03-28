Villefort

FETE DE LA MUSIQUE LA LOCO

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter la musique avec des groupes locaux

Yanen, Les Borniquels, l’A.R.T Fumé et la Batucada Lagwaï

A partir de 14h et jusqu’à 1h !

Concerts, buvette, Street Food et DJ Set

Rendez-vous place de l’hôtel du Nord

Informations auprès le La Loco loco48.fr

Venez fêter la musique avec des groupes locaux

Yanen, Les Borniquels, l’A.R.T Fumé et la Batucada Lagwaï

A partir de 14h et jusqu’à 1h !

Concerts, buvette, Street Food et DJ Set

Rendez-vous place de l’hôtel du Nord

Informations auprès le La Loco loco48.fr .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie contact@loco48.fr

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English :

Celebrate music with local bands

Yanen, Les Borniquels, A.R.T Fumé and Batucada Lagwaï

From 2pm to 1am!

Concerts, refreshments, street food and DJ set

Meet at Place de l’Hôtel du Nord

Information at La Loco loco48.fr

L’événement FETE DE LA MUSIQUE LA LOCO Villefort a été mis à jour le 2026-05-26 par 48-OT Mont Lozere