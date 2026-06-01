INAUGURATION DU PARCOURS SANTÉ DE LA VIGNETTE Villefort
INAUGURATION DU PARCOURS SANTÉ DE LA VIGNETTE Villefort mardi 23 juin 2026.
Villefort
INAUGURATION DU PARCOURS SANTÉ DE LA VIGNETTE
Halle des sports Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 11:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Le foyer rural de Pourcharesses-Villefort vous propose de participer à l’inauguration du parcours santé de la Vignette, suivie d’un temps convivial autour d’un port et d’un grignotage.
Un parcours convivial pensé pour bouger, respirer, s’étirer et partager un moment en pleine nature.
Pour prendre soin de soi… ensemble
Rendez-vous à la Halle des sports de Villefort
Le foyer rural de Pourcharesses-Villefort vous propose de participer à l’inauguration du parcours santé de la Vignette, suivie d’un temps convivial autour d’un port et d’un grignotage.
Habitants, familles, marcheurs et curieux sont invités à découvrir le nouveau parcours santé installé dans le quartier de la Vignette !
Un parcours convivial pensé pour bouger, respirer, s’étirer et partager un moment en pleine nature.
Pour prendre soin de soi… ensemble
Rendez-vous à la Halle des sports de Villefort .
Halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69
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English :
The Foyer Rural de Pourcharesses-Villefort invites you to take part in the inauguration of the Vignette fitness trail, followed by a convivial time with a port and a snack.
A friendly trail designed to move, breathe, stretch and share a moment in the heart of nature.
Taking care of yourself? together
Meet at Villefort sports hall
L’événement INAUGURATION DU PARCOURS SANTÉ DE LA VIGNETTE Villefort a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT Mont Lozere
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