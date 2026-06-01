Villefort

INAUGURATION DU PARCOURS SANTÉ DE LA VIGNETTE

Halle des sports Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 11:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Le foyer rural de Pourcharesses-Villefort vous propose de participer à l’inauguration du parcours santé de la Vignette, suivie d’un temps convivial autour d’un port et d’un grignotage.

Un parcours convivial pensé pour bouger, respirer, s’étirer et partager un moment en pleine nature.

Pour prendre soin de soi… ensemble

Rendez-vous à la Halle des sports de Villefort

Le foyer rural de Pourcharesses-Villefort vous propose de participer à l’inauguration du parcours santé de la Vignette, suivie d’un temps convivial autour d’un port et d’un grignotage.

Habitants, familles, marcheurs et curieux sont invités à découvrir le nouveau parcours santé installé dans le quartier de la Vignette !

Un parcours convivial pensé pour bouger, respirer, s’étirer et partager un moment en pleine nature.

Pour prendre soin de soi… ensemble

Rendez-vous à la Halle des sports de Villefort .

Halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69

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English :

The Foyer Rural de Pourcharesses-Villefort invites you to take part in the inauguration of the Vignette fitness trail, followed by a convivial time with a port and a snack.

A friendly trail designed to move, breathe, stretch and share a moment in the heart of nature.

Taking care of yourself? together

Meet at Villefort sports hall

L’événement INAUGURATION DU PARCOURS SANTÉ DE LA VIGNETTE Villefort a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT Mont Lozere