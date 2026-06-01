SORS DE TA CHAMBRE VIA CORDA La Loco Villefort

Villefort

SORS DE TA CHAMBRE VIA CORDA

La Loco 12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 13:30:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

[Complet] Via corda au-dessus des gorges du Chassezac de 13h30 17h RDV à la Loco-Motive pour le départ

Encadré par Grandeur Nature. Une après-midi sportive et nature pour profiter du lac autrement

⚠️ Sortie déjà complète ! Mais n’hésitez pas à nous contacter pour être inscrit sur liste d’attente.

Sur réservation

[Complet] Club Ado Via corda au-dessus des gorges du Chassezac de 13h30 à 17h RDV à la Loco-Motive 48 pour le départ. Encadré par Grandeur Nature

⚠️ Sortie déjà complète ! Contactez-nous pour être placé sur liste d’attente.

Activités gratuites (grâce aux subventions des organismes publics) I Ouvertes aux collégiens I Adhésion à la Loco-Motive 48 obligatoire (gratuite pour les mineurs)

Réservation obligatoire contact@loco48.fr .

La Loco 12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[Full] Via corda above the Chassezac gorges from 13:30 ? 17h ? Meet at the Loco-Motive for departure

Supervised by Grandeur Nature. An afternoon of sport and nature to enjoy the lake in a different way

?? Already fully booked! But don?t hesitate to contact us to be put on the waiting list.

On reservation

L’événement SORS DE TA CHAMBRE VIA CORDA Villefort a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT Mont Lozere