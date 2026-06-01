SORS DE TA CHAMBRE VIA CORDA La Loco Villefort
SORS DE TA CHAMBRE VIA CORDA La Loco Villefort mercredi 17 juin 2026.
Villefort
SORS DE TA CHAMBRE VIA CORDA
La Loco 12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 13:30:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-17
[Complet] Via corda au-dessus des gorges du Chassezac de 13h30 17h RDV à la Loco-Motive pour le départ
Encadré par Grandeur Nature. Une après-midi sportive et nature pour profiter du lac autrement
⚠️ Sortie déjà complète ! Mais n’hésitez pas à nous contacter pour être inscrit sur liste d’attente.
Sur réservation
[Complet] Club Ado Via corda au-dessus des gorges du Chassezac de 13h30 à 17h RDV à la Loco-Motive 48 pour le départ. Encadré par Grandeur Nature
⚠️ Sortie déjà complète ! Contactez-nous pour être placé sur liste d’attente.
Activités gratuites (grâce aux subventions des organismes publics) I Ouvertes aux collégiens I Adhésion à la Loco-Motive 48 obligatoire (gratuite pour les mineurs)
Réservation obligatoire contact@loco48.fr .
La Loco 12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr
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English :
[Full] Via corda above the Chassezac gorges from 13:30 ? 17h ? Meet at the Loco-Motive for departure
Supervised by Grandeur Nature. An afternoon of sport and nature to enjoy the lake in a different way
?? Already fully booked! But don?t hesitate to contact us to be put on the waiting list.
On reservation
L’événement SORS DE TA CHAMBRE VIA CORDA Villefort a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT Mont Lozere
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