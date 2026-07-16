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LA PÊCHE AUX LEURRES EN EMBARCATION Lieu-dit la plage Villefort

jeudi 16 juillet 2026 · Lieu-dit la plage · Villefort

LA PÊCHE AUX LEURRES EN EMBARCATION Lieu-dit la plage Villefort

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Lieu-dit la plage
Adresse
Accueil pêche
Ville
48800 Villefort
Département
Lozère
Tarif
45 45 Demi-journée

Villefort

LA PÊCHE AUX LEURRES EN EMBARCATION

Lieu-dit la plage Accueil pêche Villefort Lozère

Tarif : 45 – 45 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27

La fédération de pêche Lozère vous propose
La pêche aux leurres en embarcation tous mercredis de 9h à 12h et les jeudis de 16h30 à 19h30 du 7 juillet au 27 aout au lac de Villefort.
A partir de 12 ans, 45 € par personne, 2 personnes maximum.
Le matériel de pêche est fourni.
Pensez à vos tenues adaptés casquette, lunette polarisante, kway et waders si vous en possédez
Sur réservation
La fédération de pêche Lozère vous propose
La pêche aux leurres en embarcation tous mercredis de 9h à 12h et les jeudis de 16h30 à 19h30 du 7 juillet au 27 aout au lac de Villefort.
A partir de 12 ans, 45 € par personne, 2 personnes maximum.
Le matériel de pêche est fourni.
Pensez à vos tenues adaptés pour vos sorties pêche casquette, lunette polarisante, kway et waders si vous en possédez.
Attention, la fédération de pêche se réserve le droit d’annuler une animation en cas d’intempéries ou d’exclure un participant pour le non respect des règles de sécurité, de la réglementation pêche, du matériel, de l’encadrement ou des autres participants.
Sur réservation   .

Lieu-dit la plage Accueil pêche Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30  contact@destination-montlozere.fr

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English :

The Lozère Fishing Federation offers:
Lure fishing from a boat every Wednesday from 9 a.m. to 12 p.m. and every Thursday from 4:30 p.m. to 7:30 p.m., from July 7 to August 27 at Lake Villefort.
Ages 12 and up, 45? per person, maximum of 2 people.
Fishing gear is provided.
Be sure to wear appropriate clothing: a cap, polarized sunglasses, a rain jacket, and waders if you have them.
Reservations required

L’événement LA PÊCHE AUX LEURRES EN EMBARCATION Villefort a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere

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