ELECTRO BEACH PARTY Villefort
jeudi 13 août 2026 · Villefort
Informations pratiques
Villefort
ELECTRO BEACH PARTY
Plage du lac Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-08-13
L’association l’A.R.T. Fumé présente l’été lectro
Happy House + Electro Swing + Electo // Dub
Buvette sur place
L’association l’A.R.T. Fumé présente l’été lectro
Happy House + Electro Swing + Electo // Dub
Buvette sur place .
Plage du lac Villefort 48800 Lozère Occitanie lartfume48@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The A.R.T. Fum%E9 association presents the %E9t%E9 lectro
Happy House + Electro Swing + Electo // Dub
Refreshments available on site
L’événement ELECTRO BEACH PARTY Villefort a été mis à jour le 2026-07-05 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Villefort (Lozère)
- CIRQUE DE NICE Villefort 15 juillet 2026
- SOIREE ASTRONOMIE EN CEVENNES Villefort 15 juillet 2026
- SOIREE ASTRONOMIE EN CEVENNES Villefort 16 juillet 2026
- UN ETE AVEC LE PARC BALADE MICROSCOPIQUE AUTOUR DES MOUSSES DE VILLEFORT Office de tourisme Villefort 20 juillet 2026
- ELECTRO BEACH PARTY Villefort 23 juillet 2026