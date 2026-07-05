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ELECTRO BEACH PARTY Villefort

jeudi 13 août 2026 · Villefort

ELECTRO BEACH PARTY Villefort

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Plage du lac
Ville
48800 Villefort
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Villefort

ELECTRO BEACH PARTY

Plage du lac Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :
2026-08-13

L’association l’A.R.T. Fumé présente l’été lectro
Happy House + Electro Swing + Electo // Dub
Buvette sur place
L’association l’A.R.T. Fumé présente l’été lectro
Happy House + Electro Swing + Electo // Dub
Buvette sur place   .

Plage du lac Villefort 48800 Lozère Occitanie   lartfume48@yahoo.com

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English :

The A.R.T. Fum%E9 association presents the %E9t%E9 lectro
Happy House + Electro Swing + Electo // Dub
Refreshments available on site

L’événement ELECTRO BEACH PARTY Villefort a été mis à jour le 2026-07-05 par 48-OT Mont Lozere

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