Informations pratiques

Villefort

BALADE NATURE EN FAMILLE AU TAILLADES DE SÉNÉGRIÈRE

Route de Villefort Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Ouvert aux familles

RDV 11h en face de l’accueil du mas de la barque. Moins de 5 km avec un peu de dénivelé. Prévoyez de bonnes chaussures de marche et des vêtements adaptés

Réservation en ligne

Proposé par les joyeux Bombyles

Proposé par l’association les joyeux Bombyles

Rendez-vous: 11h en face de l’accueil du mas de la barque. Le point GPS du rendez-vous vous sera transmis après votre inscription.

‍♂️ Distance & difficulté Balade de moins de 5 km. L’itinéraire emprunte principalement des sentiers de terre et de cailloux.

Équipement: De bonnes chaussures de marche, idéalement souples pour plus de confort et d’agilité, seront nécessaires. Habillez-vous en fonction de la météo et pensez à prévoir des vêtements de rechange pour les enfants. Un moyen de portage peut être utile pour les plus jeunes.

‍ ‍ ‍ Public: Ouvert aux familles enfants accompagnés par un adulte.

Repas Nous prévoyons une pause pique-nique à midi et un goûter en fin de balade. N’oubliez donc pas d’apporter votre casse-croûte !

☎️ Infos & contact: Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 06 95 83 79 27 ou écrire à lesjoyeuxbombyles@gmail.com .

Route de Villefort Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 95 83 79 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open to families

Meet at 11:00 a.m. in front of the reception desk at Mas de la Barque. Less than 5 km with a slight elevation gain. Be sure to wear good walking shoes and appropriate clothing.

Online registration

Presented by the Joyeux Bombyles

L’événement BALADE NATURE EN FAMILLE AU TAILLADES DE SÉNÉGRIÈRE Villefort a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT Mont Lozere