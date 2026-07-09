BALADE NATURE EN FAMILLE AU TAILLADES DE SÉNÉGRIÈRE Villefort
lundi 10 août 2026 · Villefort
Informations pratiques
Villefort
BALADE NATURE EN FAMILLE AU TAILLADES DE SÉNÉGRIÈRE
Route de Villefort Villefort Lozère
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Ouvert aux familles
RDV 11h en face de l’accueil du mas de la barque. Moins de 5 km avec un peu de dénivelé. Prévoyez de bonnes chaussures de marche et des vêtements adaptés
Réservation en ligne
Proposé par les joyeux Bombyles
Proposé par l’association les joyeux Bombyles
Rendez-vous: 11h en face de l’accueil du mas de la barque. Le point GPS du rendez-vous vous sera transmis après votre inscription.
♂️ Distance & difficulté Balade de moins de 5 km. L’itinéraire emprunte principalement des sentiers de terre et de cailloux.
Équipement: De bonnes chaussures de marche, idéalement souples pour plus de confort et d’agilité, seront nécessaires. Habillez-vous en fonction de la météo et pensez à prévoir des vêtements de rechange pour les enfants. Un moyen de portage peut être utile pour les plus jeunes.
Public: Ouvert aux familles enfants accompagnés par un adulte.
Repas Nous prévoyons une pause pique-nique à midi et un goûter en fin de balade. N’oubliez donc pas d’apporter votre casse-croûte !
☎️ Infos & contact: Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 06 95 83 79 27 ou écrire à lesjoyeuxbombyles@gmail.com .
Route de Villefort Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 95 83 79 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open to families
Meet at 11:00 a.m. in front of the reception desk at Mas de la Barque. Less than 5 km with a slight elevation gain. Be sure to wear good walking shoes and appropriate clothing.
Online registration
Presented by the Joyeux Bombyles
L’événement BALADE NATURE EN FAMILLE AU TAILLADES DE SÉNÉGRIÈRE Villefort a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT Mont Lozere
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