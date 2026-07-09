UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villefort

BALADE NATURE EN FAMILLE AU TAILLADES DE SÉNÉGRIÈRE Villefort

lundi 10 août 2026 · Villefort

BALADE NATURE EN FAMILLE AU TAILLADES DE SÉNÉGRIÈRE Villefort

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Adresse
Route de Villefort
Ville
48800 Villefort
Département
Lozère
Tarif
6 6 6 Enfant

Villefort

BALADE NATURE EN FAMILLE AU TAILLADES DE SÉNÉGRIÈRE

Route de Villefort Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Ouvert aux familles
RDV 11h en face de l’accueil du mas de la barque. Moins de 5 km avec un peu de dénivelé. Prévoyez de bonnes chaussures de marche et des vêtements adaptés
Réservation en ligne
Proposé par les joyeux Bombyles
Proposé par l’association les joyeux Bombyles

Rendez-vous: 11h en face de l’accueil du mas de la barque. Le point GPS du rendez-vous vous sera transmis après votre inscription.

‍♂️ Distance & difficulté Balade de moins de 5 km. L’itinéraire emprunte principalement des sentiers de terre et de cailloux.

Équipement: De bonnes chaussures de marche, idéalement souples pour plus de confort et d’agilité, seront nécessaires. Habillez-vous en fonction de la météo et pensez à prévoir des vêtements de rechange pour les enfants. Un moyen de portage peut être utile pour les plus jeunes.

‍ ‍ ‍ Public: Ouvert aux familles enfants accompagnés par un adulte.

Repas Nous prévoyons une pause pique-nique à midi et un goûter en fin de balade. N’oubliez donc pas d’apporter votre casse-croûte !

☎️ Infos & contact: Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 06 95 83 79 27 ou écrire à lesjoyeuxbombyles@gmail.com   .

Route de Villefort Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 95 83 79 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open to families
Meet at 11:00 a.m. in front of the reception desk at Mas de la Barque. Less than 5 km with a slight elevation gain. Be sure to wear good walking shoes and appropriate clothing.
Online registration
Presented by the Joyeux Bombyles

L’événement BALADE NATURE EN FAMILLE AU TAILLADES DE SÉNÉGRIÈRE Villefort a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT Mont Lozere

À voir aussi à Villefort (Lozère)