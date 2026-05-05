Villefort

STAGE DE CIRQUE-THÉÂTRE ENFANTS ETE

Halle des sports Villefort Lozère

Tarif : 120 – 120 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Le Foyer rural de Pourcharesses-Villefort vous propose un stage de cirque pour enfants (9 à 15 ans), du 27 Juillet au 1er Août, avec la circassienne Nina !

de 10h à 17h 6 jours 120€

+ adhésion foyer (13€)

Renseignements Foyer rural au 07 82 01 60 69 ou contact@frpv48.fr

Inscriptions http://frpv48.fr/stage-cirque-printemps

Le Foyer rural de Pourcharesses-Villefort vous propose un stage de cirque pour enfants (9 à 15 ans), du 27 Juillet au 1er Août, avec la circassienne Nina !

de 10h à 17h 6 jours 120€

+ adhésion foyer (13€)

Renseignements Foyer rural au 07 82 01 60 69 ou contact@frpv48.fr

Inscriptions http://frpv48.fr/stage-cirque-printemps .

Halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr

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English :

The Foyer rural de Pourcharesses-Villefort is offering a circus workshop for children (aged 9 to 15), from July 27th to August 1st, with circus artist Nina!

10 a.m. to 5 p.m. 6 days 120?

+ membership (13?)

Information Foyer rural on 07 82 01 60 69 or contact@frpv48.fr

Registration: http://frpv48.fr/stage-cirque-printemps

L’événement STAGE DE CIRQUE-THÉÂTRE ENFANTS ETE Villefort a été mis à jour le 2026-04-30 par 48-OT Mont Lozere