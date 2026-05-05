STAGE DE CIRQUE-THÉÂTRE ENFANTS ETE Villefort
STAGE DE CIRQUE-THÉÂTRE ENFANTS ETE Villefort lundi 27 juillet 2026.
Villefort
STAGE DE CIRQUE-THÉÂTRE ENFANTS ETE
Halle des sports Villefort Lozère
Tarif : 120 – 120 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01
Le Foyer rural de Pourcharesses-Villefort vous propose un stage de cirque pour enfants (9 à 15 ans), du 27 Juillet au 1er Août, avec la circassienne Nina !
de 10h à 17h 6 jours 120€
+ adhésion foyer (13€)
Renseignements Foyer rural au 07 82 01 60 69 ou contact@frpv48.fr
Inscriptions http://frpv48.fr/stage-cirque-printemps
Le Foyer rural de Pourcharesses-Villefort vous propose un stage de cirque pour enfants (9 à 15 ans), du 27 Juillet au 1er Août, avec la circassienne Nina !
de 10h à 17h 6 jours 120€
+ adhésion foyer (13€)
Renseignements Foyer rural au 07 82 01 60 69 ou contact@frpv48.fr
Inscriptions http://frpv48.fr/stage-cirque-printemps .
Halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr
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English :
The Foyer rural de Pourcharesses-Villefort is offering a circus workshop for children (aged 9 to 15), from July 27th to August 1st, with circus artist Nina!
10 a.m. to 5 p.m. 6 days 120?
+ membership (13?)
Information Foyer rural on 07 82 01 60 69 or contact@frpv48.fr
Registration: http://frpv48.fr/stage-cirque-printemps
L’événement STAGE DE CIRQUE-THÉÂTRE ENFANTS ETE Villefort a été mis à jour le 2026-04-30 par 48-OT Mont Lozere
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