BAL DES SAPEURS POMPIERS DE VILLEFORT

parking de la halle des sports Villefort Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 13:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Organisé par les pompiers de Villefort

Programme

13h30 concours de pétanque en doublette (150€)

buvette-glace-tombola

19h apéro musical

20h paëlla 18€ par personne Plat-dessert-café et vin compris. Réservation Office de tourisme 04 66 46 87 30. Buvette/grillades/frites.

21h30 retraite aux flambeaux (rendez-vous devant la poste à 21h)

22h30 Feu d’artifice Bal animé par Djjo eventsound.

parking de la halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 71 77 63 24

English :

Organized by the Villefort firefighters

Program

1:30 p.m. pétanque doubles competition (150?)

refreshments, ice cream and tombola

7pm musical aperitif

8pm paëlla 18? per person Main course-dessert-coffee and wine included. Tourist Office booking: 04 66 46 87 30. Refreshment bar/grilled meats/fries.

9:30pm Torchlight procession (meet in front of the post office at 9pm)

10:30 pm Fireworks Ball with Djjo eventsound.

L’événement BAL DES SAPEURS POMPIERS DE VILLEFORT Villefort a été mis à jour le 2026-03-03 par 48-OT Mont Lozere