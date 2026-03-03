BAL DES SAPEURS POMPIERS DE VILLEFORT Villefort
BAL DES SAPEURS POMPIERS DE VILLEFORT Villefort lundi 13 juillet 2026.
BAL DES SAPEURS POMPIERS DE VILLEFORT
parking de la halle des sports Villefort Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Organisé par les pompiers de Villefort
Programme
13h30 concours de pétanque en doublette (150€)
buvette-glace-tombola
19h apéro musical
20h paëlla 18€ par personne Plat-dessert-café et vin compris. Réservation Office de tourisme 04 66 46 87 30. Buvette/grillades/frites.
21h30 retraite aux flambeaux (rendez-vous devant la poste à 21h)
22h30 Feu d’artifice Bal animé par Djjo eventsound.
parking de la halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 71 77 63 24
English :
Organized by the Villefort firefighters
Program
1:30 p.m. pétanque doubles competition (150?)
refreshments, ice cream and tombola
7pm musical aperitif
8pm paëlla 18? per person Main course-dessert-coffee and wine included. Tourist Office booking: 04 66 46 87 30. Refreshment bar/grilled meats/fries.
9:30pm Torchlight procession (meet in front of the post office at 9pm)
10:30 pm Fireworks Ball with Djjo eventsound.
L’événement BAL DES SAPEURS POMPIERS DE VILLEFORT Villefort a été mis à jour le 2026-03-03 par 48-OT Mont Lozere