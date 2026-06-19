Villefort

CIRQUE DE NICE

Parking de la Halle des Sports Villefort Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Le Cirque de Nice à Villefort spectacle pour toute la famille !

Préparez-vous à vivre des moments magiques sous notre chapiteau aéré !

Créateur de rêves depuis 6 générations, nos artistes vous embarquent pour un voyage dans la pure tradition du cirque, avec un spectacle familial de 1h40 qui émerveillera

petits et grands.

Des artistes talentueux et des numéros époustouflants !

Le Cirque de Nice à Villefort spectacle pour toute la famille !

Préparez-vous à vivre des moments magiques sous notre chapiteau aéré !

Créateur de rêves depuis 6 générations, nos artistes vous embarquent pour un voyage dans la pure tradition du cirque, avec un spectacle familial de 1h40 qui émerveillera

petits et grands.

Au programme des artistes talentueux, mascottes de la Pat’Patrouille et des numéros époustouflants !

Réservation directement à la caisse du cirque de 9h à 16h ou 30 minutes avant le début du spectacle.

Petite restauration sur place. .

Parking de la Halle des Sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 71 82 75 57 nellycorne7@gmail.com

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English :

The Nice %E0 Villefort Circus: a show for the whole family!

Get ready %E0 to experience magical moments under our big top!

Creating dreams for six generations, our artists will take you on a journey through the purest circus tradition, with a 1 hour 40 minute family show that will amaze

young and old alike.

Talented performers and breathtaking acts!

L’événement CIRQUE DE NICE Villefort a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mont Lozere