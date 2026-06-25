Villefort

JOURNÉE JEUX D’ANTAN

Place du Bosquet Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Génération Mouvement Villefort vous propose de venir découvrir les jeux d’antan à l’occasion de la fête nationale.

Venez vous amuser avec les jeux d’antan, sur la place du Bosquet de 9H30 à 17H30

JEUX TRADITIONNELS, CONVIVIALITÉ ET BONNE HUMEUR SERONT AU RENDEZ-VOUS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE.

TOUS LES PARTICIPANTS SERONT RÉCOMPENSÉS !

Une surprise sera remise par MADAME LA VACHE MARGUERITE

Génération Mouvement Villefort vous propose de venir découvrir les jeux d’antan à l’occasion de la fête nationale.

Venez vous amuser avec les jeux d’antan, sur la place du Bosquet de 9H30 à 17H30

JEUX TRADITIONNELS, CONVIVIALITÉ ET BONNE HUMEUR SERONT AU RENDEZ-VOUS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE.

TOUS LES PARTICIPANTS SERONT RÉCOMPENSÉS !

Une surprise sera remise par MADAME LA VACHE MARGUERITE .

Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

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English :

Génération Mouvement Villefort invites you to come discover the games of yesteryear during the National Holiday.

Come have fun with traditional games at Place du Bosquet from 9:30 a.m. to 5:30 p.m.

TRADITIONAL GAMES, FELLOWSHIP, AND GOOD CHEER WILL BE ON OFFER THROUGHOUT THE DAY.

ALL PARTICIPANTS WILL RECEIVE A PRIZE!

A surprise gift will be presented by MADAME LA VACHE MARGUERITE

L’événement JOURNÉE JEUX D’ANTAN Villefort a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT Mont Lozere