JOURNÉE JEUX D’ANTAN Villefort
JOURNÉE JEUX D’ANTAN Villefort mardi 14 juillet 2026.
Villefort
JOURNÉE JEUX D’ANTAN
Place du Bosquet Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Génération Mouvement Villefort vous propose de venir découvrir les jeux d’antan à l’occasion de la fête nationale.
Venez vous amuser avec les jeux d’antan, sur la place du Bosquet de 9H30 à 17H30
JEUX TRADITIONNELS, CONVIVIALITÉ ET BONNE HUMEUR SERONT AU RENDEZ-VOUS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE.
TOUS LES PARTICIPANTS SERONT RÉCOMPENSÉS !
Une surprise sera remise par MADAME LA VACHE MARGUERITE
Génération Mouvement Villefort vous propose de venir découvrir les jeux d’antan à l’occasion de la fête nationale.
Venez vous amuser avec les jeux d’antan, sur la place du Bosquet de 9H30 à 17H30
JEUX TRADITIONNELS, CONVIVIALITÉ ET BONNE HUMEUR SERONT AU RENDEZ-VOUS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE.
TOUS LES PARTICIPANTS SERONT RÉCOMPENSÉS !
Une surprise sera remise par MADAME LA VACHE MARGUERITE .
Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
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English :
Génération Mouvement Villefort invites you to come discover the games of yesteryear during the National Holiday.
Come have fun with traditional games at Place du Bosquet from 9:30 a.m. to 5:30 p.m.
TRADITIONAL GAMES, FELLOWSHIP, AND GOOD CHEER WILL BE ON OFFER THROUGHOUT THE DAY.
ALL PARTICIPANTS WILL RECEIVE A PRIZE!
A surprise gift will be presented by MADAME LA VACHE MARGUERITE
L’événement JOURNÉE JEUX D’ANTAN Villefort a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT Mont Lozere
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