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JOURNÉE JEUX D’ANTAN Villefort

JOURNÉE JEUX D’ANTAN Villefort

JOURNÉE JEUX D’ANTAN Villefort mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Place du Bosquet
Ville
48800 Villefort
Département
Lozère
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Tarif
Gratuit Journée

Villefort

JOURNÉE JEUX D’ANTAN

Place du Bosquet Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Génération Mouvement Villefort vous propose de venir découvrir les jeux d’antan à l’occasion de la fête nationale.
Venez vous amuser avec les jeux d’antan, sur la place du Bosquet de 9H30 à 17H30
JEUX TRADITIONNELS, CONVIVIALITÉ ET BONNE HUMEUR SERONT AU RENDEZ-VOUS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE.
TOUS LES PARTICIPANTS SERONT RÉCOMPENSÉS !
Une surprise sera remise par MADAME LA VACHE MARGUERITE
Génération Mouvement Villefort vous propose de venir découvrir les jeux d’antan à l’occasion de la fête nationale.
Venez vous amuser avec les jeux d’antan, sur la place du Bosquet de 9H30 à 17H30
JEUX TRADITIONNELS, CONVIVIALITÉ ET BONNE HUMEUR SERONT AU RENDEZ-VOUS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE.
TOUS LES PARTICIPANTS SERONT RÉCOMPENSÉS !
Une surprise sera remise par MADAME LA VACHE MARGUERITE   .

Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30 

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English :

Génération Mouvement Villefort invites you to come discover the games of yesteryear during the National Holiday.
Come have fun with traditional games at Place du Bosquet from 9:30 a.m. to 5:30 p.m.
TRADITIONAL GAMES, FELLOWSHIP, AND GOOD CHEER WILL BE ON OFFER THROUGHOUT THE DAY.
ALL PARTICIPANTS WILL RECEIVE A PRIZE!
A surprise gift will be presented by MADAME LA VACHE MARGUERITE

L’événement JOURNÉE JEUX D’ANTAN Villefort a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT Mont Lozere

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