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FUGUES CÉVENOLES ENSEMBLE FAENZA LE DÉLIR DES LYRES Villefort

FUGUES CÉVENOLES ENSEMBLE FAENZA LE DÉLIR DES LYRES Villefort

FUGUES CÉVENOLES ENSEMBLE FAENZA LE DÉLIR DES LYRES Villefort samedi 1 août 2026.

Adresse
Eglise
Ville
48800 Villefort
Département
Lozère
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
Participation libre

Villefort

FUGUES CÉVENOLES ENSEMBLE FAENZA LE DÉLIR DES LYRES

Eglise Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

18h Eglise de Villefort
L’association Fugues Cévenoles est heureuse de vous annoncer le concert Le Délire des Lyres
Un quatuor à deux!
Ensemble Faenza
Chant, guitare baroque, théorbe et lira
Francisco Manalich: chant, basse de viole et guitare baroque

Entrée avec libre participation
18h Eglise de Villefort
L’association Fugues Cévenoles est heureuse de vous annoncer le concert Le Délire des Lyres
Un quatuor à deux!
Ensemble Faenza
Chant, guitare baroque, théorbe et lira
Francisco Manalich: chant, basse de viole et guitare baroque

Entrée avec libre participation   .

Eglise Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 71 21 02 67  fuguescevenoles48800@gmail.com

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English :

6:00 p.m. Villefort Church
The Fugues Cévenoles association is pleased to announce the concert *Le Délire des Lyres*
A duo that sounds like a quartet!
Ensemble Faenza
Vocals, baroque guitar, theorbo, and lyre
Francisco Manalich: vocals, bass viol, and baroque guitar

Admission by donation

L’événement FUGUES CÉVENOLES ENSEMBLE FAENZA LE DÉLIR DES LYRES Villefort a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT Mont Lozere

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