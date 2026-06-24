Villefort

FUGUES CÉVENOLES ENSEMBLE FAENZA LE DÉLIR DES LYRES

Eglise Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

18h Eglise de Villefort

L’association Fugues Cévenoles est heureuse de vous annoncer le concert Le Délire des Lyres

Un quatuor à deux!

Ensemble Faenza

Chant, guitare baroque, théorbe et lira

Francisco Manalich: chant, basse de viole et guitare baroque

Entrée avec libre participation

18h Eglise de Villefort

L’association Fugues Cévenoles est heureuse de vous annoncer le concert Le Délire des Lyres

Un quatuor à deux!

Ensemble Faenza

Chant, guitare baroque, théorbe et lira

Francisco Manalich: chant, basse de viole et guitare baroque

Entrée avec libre participation .

Eglise Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 71 21 02 67 fuguescevenoles48800@gmail.com

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English :

6:00 p.m. Villefort Church

The Fugues Cévenoles association is pleased to announce the concert *Le Délire des Lyres*

A duo that sounds like a quartet!

Ensemble Faenza

Vocals, baroque guitar, theorbo, and lyre

Francisco Manalich: vocals, bass viol, and baroque guitar

Admission by donation

L’événement FUGUES CÉVENOLES ENSEMBLE FAENZA LE DÉLIR DES LYRES Villefort a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT Mont Lozere