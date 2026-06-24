FUGUES CÉVENOLES ENSEMBLE FAENZA LE DÉLIR DES LYRES Villefort
FUGUES CÉVENOLES ENSEMBLE FAENZA LE DÉLIR DES LYRES Villefort samedi 1 août 2026.
Villefort
FUGUES CÉVENOLES ENSEMBLE FAENZA LE DÉLIR DES LYRES
Eglise Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
18h Eglise de Villefort
L’association Fugues Cévenoles est heureuse de vous annoncer le concert Le Délire des Lyres
Un quatuor à deux!
Ensemble Faenza
Chant, guitare baroque, théorbe et lira
Francisco Manalich: chant, basse de viole et guitare baroque
Entrée avec libre participation
18h Eglise de Villefort
L’association Fugues Cévenoles est heureuse de vous annoncer le concert Le Délire des Lyres
Un quatuor à deux!
Ensemble Faenza
Chant, guitare baroque, théorbe et lira
Francisco Manalich: chant, basse de viole et guitare baroque
Entrée avec libre participation .
Eglise Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 71 21 02 67 fuguescevenoles48800@gmail.com
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English :
6:00 p.m. Villefort Church
The Fugues Cévenoles association is pleased to announce the concert *Le Délire des Lyres*
A duo that sounds like a quartet!
Ensemble Faenza
Vocals, baroque guitar, theorbo, and lyre
Francisco Manalich: vocals, bass viol, and baroque guitar
Admission by donation
L’événement FUGUES CÉVENOLES ENSEMBLE FAENZA LE DÉLIR DES LYRES Villefort a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT Mont Lozere
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