Informations pratiques

Villefort

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE MANIPULER L’IA

38 avenue des Cévennes Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère.

Rendez-vous ouverts à tous pour découvrir et apprendre à évoluer dans un monde numérique connecté.

-Vendredi 7 août de 10h à 12h manipuler . L’intelligence artificielle est une révolution numérique Chat GPT, Mistral, Gemini ou encore Grok sont les IA les plus connues.

Sur inscription

Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère.

Rendez-vous ouverts à tous pour découvrir et apprendre à évoluer dans un monde numérique connecté.

-Vendredi 7 août de 10h à 12h manipuler l’IA .

L’intelligence artificielle est une révolution numérique:Chat GPT, Mistral, Gemini ou encore Grok sont les IA génératives les plus connues. Venez découvrir concrètement leur nature, comment elles fonctionnent et comment les reconnaître.

Sur inscription .

38 avenue des Cévennes Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jdutron@ccmontlozere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the summer digital workshops offered by the Mont Lozère Community of Communes.

These events are open to everyone and offer a chance to explore, learn, and adapt to a connected digital world.

-Friday, August 7, from 10 a.m. to 12 p.m.: Hands-on session. Artificial intelligence is a digital revolution: ChatGPT, Mistral, Gemini, and Grok are among the best-known AI systems.

Registration required

L’événement LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE MANIPULER L’IA Villefort a été mis à jour le 2026-07-29 par 48-OT Mont Lozere