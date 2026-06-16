PÊCHE À LA MOUCHE Lieu dit La plage Villefort

Villefort

PÊCHE À LA MOUCHE

Lieu dit La plage Accueil pêche Villefort Lozère

Tarif : 25 – 25 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

La fédération de pêche Lozère vous propose

La pêche à la mouche les mardis de 18h à 21h du 7 juillet au 27 aout sur les rivières de l’Altier ou du Chassezac.

A partir de 12 ans, 25 € par personne, 2 personnes maximum.

Le matériel de pêche est fourni.

Pensez à vos tenues adaptés casquette, lunette polarisante, kway et waders si vous en possédez

Sur réservation

La fédération de pêche Lozère vous propose

La pêche à la mouche les mardis de 18h à 21h du 7 juillet au 27 aout sur les rivières de l’Altier ou du Chassezac. Point de rendez-vous confirmé lors de l’inscription.

A partir de 12 ans, 25 € par personne, 2 personnes maximum.

Le matériel de pêche est fourni.

Pensez à vos tenues adaptés pour vos sorties pêche casquette, lunette polarisante, kway et waders si vous en possédez.

Attention, la fédération de pêche se réserve le droit d’annuler une animation en cas d’intempéries ou d’exclure un participant pour le non respect des règles de sécurité, de la réglementation pêche, du matériel, de l’encadrement ou des autres participants.

Sur réservation. .

Lieu dit La plage Accueil pêche Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30 contact@destination-montlozere.fr

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English :

The Lozère Fishing Federation offers:

Fly fishing on Tuesdays from 6:00 p.m. to 9:00 p.m., July 7 through August 27, on the Altier or Chassezac rivers.

Ages 12 and up, 25? per person, maximum of 2 people.

Fishing equipment is provided.

Be sure to wear appropriate clothing: a cap, polarized sunglasses, a windbreaker, and waders if you have them.

Reservations required

L’événement PÊCHE À LA MOUCHE Villefort a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mont Lozere