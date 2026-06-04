UN ETE AVEC LE PARC BALADE MICROSCOPIQUE AUTOUR DES MOUSSES DE VILLEFORT Office de tourisme Villefort

Villefort

UN ETE AVEC LE PARC BALADE MICROSCOPIQUE AUTOUR DES MOUSSES DE VILLEFORT

Office de tourisme 43 Place du Bosquet Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Petites, vertes, étoilées en coussinets doux ou rêches, les mousses sont fascinantes, il suffit de prendre le temps de les sentir ou de les regarder de près… de très près !

Tout public, dès 6 ans. Prévoir bonnes chaussures, chemin accidenté par endroit.

Rdv devant l’office de tourisme de Villefort à 09h30.

Animation gratuite

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Villefort

Un été avec le parc Balade microscopique autour des mousses de Villefort

Petites, vertes, étoilées en coussinets doux ou rêches, les mousses sont fascinantes, il suffit de prendre le temps de les sentir ou de les regarder de près… de très près !

Observation et discussions autour des mousses qui colonisent les murs des rues et ruelles de Villefort. Des vues microscopiques imprimées des mousses seront présentées le long du parcours. Un diaporama commenté des mousses des Cévennes sera présenté en cas de mauvais temps (pluie ou canicule).

Tout public, à partir de 6 ans. Prévoir bonnes chaussures, chemin accidenté par endroit.

Rdv devant l’office de tourisme de Villefort à 09h30. Durée de l’animation 2h30.

Animation gratuite

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Villefort au 04 66 46 87 30 .

Office de tourisme 43 Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

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English :

Small, green, star-shaped in soft or rough cushions, mosses are fascinating. You just have to take the time to smell them or look at them closely? very closely!

Suitable for all ages 6 and up. Good footwear essential, as the path is uneven in places.

Meet in front of Villefort tourist office at 09:30.

Free activity

Reservations required at Villefort tourist office

L’événement UN ETE AVEC LE PARC BALADE MICROSCOPIQUE AUTOUR DES MOUSSES DE VILLEFORT Villefort a été mis à jour le 2026-06-04 par 48-OT Mont Lozere