LA VIE DE NOS RIVIÈRES Rue de Palheres Villefort
jeudi 23 juillet 2026 · Rue de Palheres · Villefort
Informations pratiques
Villefort
LA VIE DE NOS RIVIÈRES
Rue de Palheres Collège Odilon Barrot Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale de Villefort et Pourcharesses
La rivière, un milieu naturel complexe. Nous vous invitons à partir à la rencontre de la biodiversité de la rivière… des petites bêtes aux poissons, vous observerez une pêche scientifique réalisée ce jour !
Animation gratuite et sur réservation
Prévoir des chaussures fermées.
Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale de Villefort et Pourcharesses.
La rivière, un milieu naturel complexe. Nous vous invitons à partir à la rencontre de la biodiversité de la rivière… des petites bêtes aux poissons, vous observerez une pêche scientifique réalisée ce jour !
Assistez à une pêche électrique d’inventaire !
Atelier animé par Anatole Vizade stagiaire à la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de Lozère
Animation gratuite et sur réservation au 04 66 65 36 11 ou biodiv.vil.pour@gmail.com. Limité à 15 personnes.
Prévoir des chaussures fermées. .
Rue de Palheres Collège Odilon Barrot Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 11 biodiv.vil.pour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Municipal Biodiversity Atlas of Villefort and Pourcharesses:
The river, a complex natural environment. We invite you to come discover the river’s biodiversity… From tiny creatures to fish, you’ll observe a scientific fish survey taking place today!
Free event; reservations required.
Please wear closed-toe shoes.
L’événement LA VIE DE NOS RIVIÈRES Villefort a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-OT Mont Lozere
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