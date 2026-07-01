LA VIE DE NOS RIVIÈRES Rue de Palheres Villefort

Informations pratiques

Villefort

LA VIE DE NOS RIVIÈRES

Rue de Palheres Collège Odilon Barrot Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale de Villefort et Pourcharesses

La rivière, un milieu naturel complexe. Nous vous invitons à partir à la rencontre de la biodiversité de la rivière… des petites bêtes aux poissons, vous observerez une pêche scientifique réalisée ce jour !

Animation gratuite et sur réservation

Prévoir des chaussures fermées.

Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale de Villefort et Pourcharesses.

La rivière, un milieu naturel complexe. Nous vous invitons à partir à la rencontre de la biodiversité de la rivière… des petites bêtes aux poissons, vous observerez une pêche scientifique réalisée ce jour !

Assistez à une pêche électrique d’inventaire !

Atelier animé par Anatole Vizade stagiaire à la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de Lozère

Animation gratuite et sur réservation au 04 66 65 36 11 ou biodiv.vil.pour@gmail.com. Limité à 15 personnes.

Prévoir des chaussures fermées. .

Rue de Palheres Collège Odilon Barrot Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 11 biodiv.vil.pour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Municipal Biodiversity Atlas of Villefort and Pourcharesses:

The river, a complex natural environment. We invite you to come discover the river’s biodiversity… From tiny creatures to fish, you’ll observe a scientific fish survey taking place today!

Free event; reservations required.

Please wear closed-toe shoes.

L’événement LA VIE DE NOS RIVIÈRES Villefort a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-OT Mont Lozere