ATELIERS COSMÉTIQUES ET BIEN-ÊTRE La Loco-motive Villefort
ATELIERS COSMÉTIQUES ET BIEN-ÊTRE La Loco-motive Villefort samedi 13 juin 2026.
Villefort
ATELIERS COSMÉTIQUES ET BIEN-ÊTRE
La Loco-motive 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : 7 – 7 – 17 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-27 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27
Le Foyer rural de Pourcharesses Villefort, vous propose des ateliers cosmétiques et bien-être avec Elsa Daveau Violet.
Ateliers les samedis 13, 20 et 27 juin de 9h30 à 12h30.
A destination des 11-18 ans.
Sur inscription avant le 8 juin 7 € par ateliers ou 17 € les 3 ateliers (+ adhésion).
Lieu des ateliers La Locomotive 48 à Villefort.
Le Foyer rural de Pourcharesses Villefort, vous propose des ateliers cosmétiques et bien-être avec Elsa Daveau Violet.
Ateliers les samedis 13, 20 et 27 juin de 9h30 à 12h30.
A destination des 11-18 ans.
Sur inscription avant le 8 juin 7 € par ateliers ou 17 € les 3 ateliers (+ adhésion).
Lieu des ateliers La Locomotive 48 à Villefort.
Renseignements contact@frpv48.fr et au 07 82 01 60 69. .
La Loco-motive 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Foyer rural de Pourcharesses Villefort offers cosmetics and well-being workshops with Elsa Daveau Violet.
Workshops on Saturdays June 13, 20 and 27, 9.30am to 12.30pm.
For 11-18 year-olds.
Registration by June 8: 7? per workshop or 17? for 3 workshops (+ membership).
Workshop venue: La Locomotive 48, Villefort.
L’événement ATELIERS COSMÉTIQUES ET BIEN-ÊTRE Villefort a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Villefort (Lozère)
- RÉUNION PUBLIQUE LOCO MOTIVE 48 Villefort 19 mai 2026
- PÈRES Villefort 21 mai 2026
- SOIRÉE DOCU/DÉBATS Ciné théâtre La Forge Villefort 22 mai 2026
- ATELIER PARENTS-ENFANTS café des assos Villefort 23 mai 2026
- CAFÉ PHILO LA LIBERTÉ Villefort 26 mai 2026