ATELIERS COSMÉTIQUES ET BIEN-ÊTRE La Loco-motive Villefort

Villefort

ATELIERS COSMÉTIQUES ET BIEN-ÊTRE

La Loco-motive 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : 7 – 7 – 17 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-27 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Le Foyer rural de Pourcharesses Villefort, vous propose des ateliers cosmétiques et bien-être avec Elsa Daveau Violet.

Ateliers les samedis 13, 20 et 27 juin de 9h30 à 12h30.

A destination des 11-18 ans.

Sur inscription avant le 8 juin 7 € par ateliers ou 17 € les 3 ateliers (+ adhésion).

Lieu des ateliers La Locomotive 48 à Villefort.

Le Foyer rural de Pourcharesses Villefort, vous propose des ateliers cosmétiques et bien-être avec Elsa Daveau Violet.

Ateliers les samedis 13, 20 et 27 juin de 9h30 à 12h30.

A destination des 11-18 ans.

Sur inscription avant le 8 juin 7 € par ateliers ou 17 € les 3 ateliers (+ adhésion).

Lieu des ateliers La Locomotive 48 à Villefort.

Renseignements contact@frpv48.fr et au 07 82 01 60 69. .

La Loco-motive 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr

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English :

The Foyer rural de Pourcharesses Villefort offers cosmetics and well-being workshops with Elsa Daveau Violet.

Workshops on Saturdays June 13, 20 and 27, 9.30am to 12.30pm.

For 11-18 year-olds.

Registration by June 8: 7? per workshop or 17? for 3 workshops (+ membership).

Workshop venue: La Locomotive 48, Villefort.

L’événement ATELIERS COSMÉTIQUES ET BIEN-ÊTRE Villefort a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT Mont Lozere