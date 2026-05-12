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ATELIERS COSMÉTIQUES ET BIEN-ÊTRE La Loco-motive Villefort

ATELIERS COSMÉTIQUES ET BIEN-ÊTRE La Loco-motive Villefort

ATELIERS COSMÉTIQUES ET BIEN-ÊTRE La Loco-motive Villefort samedi 13 juin 2026.

Lieu : La Loco-motive

Adresse : 12 Rue de la Gleyzette

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 7 7 17 Enfant

Villefort

ATELIERS COSMÉTIQUES ET BIEN-ÊTRE

La Loco-motive 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : 7 – 7 – 17 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-27 12:30:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Le Foyer rural de Pourcharesses Villefort, vous propose des ateliers cosmétiques et bien-être avec Elsa Daveau Violet.
Ateliers les samedis 13, 20 et 27 juin de 9h30 à 12h30.
A destination des 11-18 ans.
Sur inscription avant le 8 juin 7 € par ateliers ou 17 € les 3 ateliers (+ adhésion).
Lieu des ateliers La Locomotive 48 à Villefort.
Le Foyer rural de Pourcharesses Villefort, vous propose des ateliers cosmétiques et bien-être avec Elsa Daveau Violet.
Ateliers les samedis 13, 20 et 27 juin de 9h30 à 12h30.
A destination des 11-18 ans.
Sur inscription avant le 8 juin 7 € par ateliers ou 17 € les 3 ateliers (+ adhésion).
Lieu des ateliers La Locomotive 48 à Villefort.
Renseignements contact@frpv48.fr et au 07 82 01 60 69.   .

La Loco-motive 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69  contact@frpv48.fr

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English :

The Foyer rural de Pourcharesses Villefort offers cosmetics and well-being workshops with Elsa Daveau Violet.
Workshops on Saturdays June 13, 20 and 27, 9.30am to 12.30pm.
For 11-18 year-olds.
Registration by June 8: 7? per workshop or 17? for 3 workshops (+ membership).
Workshop venue: La Locomotive 48, Villefort.

L’événement ATELIERS COSMÉTIQUES ET BIEN-ÊTRE Villefort a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT Mont Lozere

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