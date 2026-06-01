RENDU DES ATELIERS THÉÂTRE La Forge Villefort
RENDU DES ATELIERS THÉÂTRE La Forge Villefort dimanche 28 juin 2026.
Villefort
RENDU DES ATELIERS THÉÂTRE
La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Le Foyer Rural de la Borne et Angélique vous invitent à découvrir dimanche 28 juin au théâtre La Forge de Villefort les trois nouveaux spectacles de théâtre créés cette année lors des ateliers théâtre.
Nous vous attendons nombreux pour venir soutenir nos comédiens amateurs.
Pensez à réserver vos places car elles seront limitées- Prix libre
Le Foyer Rural de la Borne et Angélique vous invitent à découvrir dimanche 28 juin au théâtre La Forge de Villefort les trois nouveaux spectacles de théâtre créés cette année lors des ateliers théâtre du foyer rural de la Borne et du foyer rural de la Bastide.
A 14h30, les enfants vous présenteront l’oiseau de passage
A 16h00, le premier groupe d’adultes avec COCO
A 17h30, le deuxième groupe d’adultes avec les immortelles
Chaque spectacle dure environ 1 heure et il y aura une pause d’une demi-heure entre chaque représentation.
Nous vous attendons nombreux pour venir soutenir nos comédiens amateurs.
Pensez à réserver vos places car elles seront limitées- Prix libre .
La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81 foyerruraldelaborne@mailo.com
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English :
The Foyer Rural de la Borne and Angélique invite you to discover, on Sunday, June 28, at the Théâtre La Forge in Villefort, the three new plays created this yearduring the theater workshops.
We hope to see many of you there to support our amateur actors.
Be sure to reserve your seats, as they are limited—Pay what you can
L’événement RENDU DES ATELIERS THÉÂTRE Villefort a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Mont Lozere
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