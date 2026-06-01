Villefort

RENCONTR’ALIM CUISINEZ UN PLAT À PARTAGER

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Vous souhaitez apprendre à cuisiner avec un budget serré et bien manger, alors, n’hésitez pas à vous inscrire.

En prime, un panier de légumes

Gratuit sur inscription

Renseignement et inscription 06 59 17 04 24 par sms

Vous souhaitez apprendre à cuisiner avec un budget serré et bien manger, alors, n’hésitez pas à vous inscrire.

En prime, un panier de légumes

Gratuit sur inscription

Renseignement et inscription 06 59 17 04 24 par sms .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 59 17 04 24

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English :

If you want to learn how to cook on a tight budget and eat well, don’t hesitate to sign up.

Bonus: a basket of vegetables

Free with registration

Information and registration: 06 59 17 04 24 by sms

L’événement RENCONTR’ALIM CUISINEZ UN PLAT À PARTAGER Villefort a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT Mont Lozere