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RENCONTR’ALIM CUISINEZ UN PLAT À PARTAGER Villefort

RENCONTR’ALIM CUISINEZ UN PLAT À PARTAGER Villefort

RENCONTR’ALIM CUISINEZ UN PLAT À PARTAGER Villefort mercredi 17 juin 2026.

Adresse : 12 Rue de la Gleyzette

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : Gratuit Adulte

Villefort

RENCONTR’ALIM CUISINEZ UN PLAT À PARTAGER

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Vous souhaitez apprendre à cuisiner avec un budget serré et bien manger, alors, n’hésitez pas à vous inscrire.
En prime, un panier de légumes
Gratuit sur inscription
Renseignement et inscription 06 59 17 04 24 par sms
Vous souhaitez apprendre à cuisiner avec un budget serré et bien manger, alors, n’hésitez pas à vous inscrire.
En prime, un panier de légumes
Gratuit sur inscription
Renseignement et inscription 06 59 17 04 24 par sms   .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 59 17 04 24 

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English :

If you want to learn how to cook on a tight budget and eat well, don’t hesitate to sign up.
Bonus: a basket of vegetables
Free with registration
Information and registration: 06 59 17 04 24 by sms

L’événement RENCONTR’ALIM CUISINEZ UN PLAT À PARTAGER Villefort a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT Mont Lozere

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