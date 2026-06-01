RENCONTR’ALIM CUISINEZ UN PLAT À PARTAGER Villefort
RENCONTR’ALIM CUISINEZ UN PLAT À PARTAGER Villefort mercredi 17 juin 2026.
Villefort
RENCONTR’ALIM CUISINEZ UN PLAT À PARTAGER
12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Vous souhaitez apprendre à cuisiner avec un budget serré et bien manger, alors, n’hésitez pas à vous inscrire.
En prime, un panier de légumes
Gratuit sur inscription
Renseignement et inscription 06 59 17 04 24 par sms
Vous souhaitez apprendre à cuisiner avec un budget serré et bien manger, alors, n’hésitez pas à vous inscrire.
En prime, un panier de légumes
Gratuit sur inscription
Renseignement et inscription 06 59 17 04 24 par sms .
12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 59 17 04 24
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English :
If you want to learn how to cook on a tight budget and eat well, don’t hesitate to sign up.
Bonus: a basket of vegetables
Free with registration
Information and registration: 06 59 17 04 24 by sms
L’événement RENCONTR’ALIM CUISINEZ UN PLAT À PARTAGER Villefort a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT Mont Lozere
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