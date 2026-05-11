Villefort

HIRONDELLES ET MARTINETS

Place du Bosquet Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Villefort et Pourcharesses, venez participer à l’animation Hirondelles et martinets .

Balade et recensement des hirondelles et martinets avec Héloïse Pantel de la LPO.

Animation gratuite et sur inscription au 07 68 06 38 45.

Rendez-vous place du Bosquet à Villefort.

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Villefort et Pourcharesses, venez participer à l’animation Hirondelles et martinets .

Balade et recensement des hirondelles et martinets avec Héloïse Pantel de la LPO.

Animation gratuite et sur inscription au 07 68 06 38 45.

Rendez-vous place du Bosquet à Villefort. .

Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 68 06 38 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Atlas de la Biodiversité Communale de Villefort et Pourcharesses, come and take part in the Swallows and Swifts event.

Walk and swallow and swift census with Héloïse Pantel from the LPO.

Free of charge, registration required on 07 68 06 38 45.

Meet at Place du Bosquet, Villefort.

L’événement HIRONDELLES ET MARTINETS Villefort a été mis à jour le 2026-05-11 par 48-OT Mont Lozere