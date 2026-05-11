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HIRONDELLES ET MARTINETS Villefort

HIRONDELLES ET MARTINETS Villefort

HIRONDELLES ET MARTINETS Villefort samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place du Bosquet

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Gratuit Demi-journée

Villefort

HIRONDELLES ET MARTINETS

Place du Bosquet Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Villefort et Pourcharesses, venez participer à l’animation Hirondelles et martinets .
Balade et recensement des hirondelles et martinets avec Héloïse Pantel de la LPO.
Animation gratuite et sur inscription au 07 68 06 38 45.
Rendez-vous place du Bosquet à Villefort.
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Villefort et Pourcharesses, venez participer à l’animation Hirondelles et martinets .
Balade et recensement des hirondelles et martinets avec Héloïse Pantel de la LPO.
Animation gratuite et sur inscription au 07 68 06 38 45.
Rendez-vous place du Bosquet à Villefort.   .

Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 68 06 38 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Atlas de la Biodiversité Communale de Villefort et Pourcharesses, come and take part in the Swallows and Swifts event.
Walk and swallow and swift census with Héloïse Pantel from the LPO.
Free of charge, registration required on 07 68 06 38 45.
Meet at Place du Bosquet, Villefort.

L’événement HIRONDELLES ET MARTINETS Villefort a été mis à jour le 2026-05-11 par 48-OT Mont Lozere

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