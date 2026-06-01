Villefort

LA LOCO KEMADITO SOUND

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

KEMADITO concert

Côté Bar diffusion du match France-Norvège à 21h

Ouverture des portes à 20h Début du concert 21h45

PAF 8/10Euros

Informations auprès le La Loco loco48.fr

KEMADITO SOUND

Venez écouter Cumbia, Ska Latino from Argentina

Côté Bar diffusion du match France-Norvège à 21h

Ouverture des portes à 20h Début du concert 21h45

PAF 8/10Euros

Informations auprès le La Loco loco48.fr Tel: 06 75 61 37 66 .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 75 61 37 66 contact@loco48.fr

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English :

KEMADITO concert

At Côté Bar: France vs. Norway match broadcast at 9:00 p.m.

Doors open at 8:00 p.m. Concert starts at 9:45 p.m.

Admission: 8–10 euros

For more information, contact La Loco at loco48.fr

L’événement LA LOCO KEMADITO SOUND Villefort a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Mont Lozere