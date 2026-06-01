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LA LOCO KEMADITO SOUND Villefort

LA LOCO KEMADITO SOUND Villefort

LA LOCO KEMADITO SOUND Villefort vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 12 Rue de la Gleyzette

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Villefort

LA LOCO KEMADITO SOUND

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

KEMADITO concert
Côté Bar diffusion du match France-Norvège à 21h
Ouverture des portes à 20h Début du concert 21h45
PAF 8/10Euros
Informations auprès le La Loco loco48.fr
KEMADITO SOUND
Venez écouter Cumbia, Ska Latino from Argentina
Côté Bar diffusion du match France-Norvège à 21h
Ouverture des portes à 20h Début du concert 21h45
PAF 8/10Euros
Informations auprès le La Loco loco48.fr Tel: 06 75 61 37 66   .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 75 61 37 66  contact@loco48.fr

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English :

KEMADITO concert
At Côté Bar: France vs. Norway match broadcast at 9:00 p.m.
Doors open at 8:00 p.m. Concert starts at 9:45 p.m.
Admission: 8–10 euros
For more information, contact La Loco at loco48.fr

L’événement LA LOCO KEMADITO SOUND Villefort a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Mont Lozere

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