CINECO L’AGENT SECRET salle multimedia d’Ispagnac Ispagnac
CINECO L’AGENT SECRET salle multimedia d’Ispagnac Ispagnac vendredi 1 mai 2026.
Ispagnac
CINECO L’AGENT SECRET
salle multimedia d’Ispagnac Place du village Ispagnac Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 21:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Projection du film L’agent secret de Mendonca Filho Kleber.
Durée 02h41min ; Genre Drame, Policier ; Mention Tout public avec avertissement
Origine Brésil, France (VO) ; Avec Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Gabriel Leone
Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein.
Projection du film L’agent secret de Mendonca Filho Kleber le vendredi 1er mai à la salle multimedia d’Ispagnac à 21h.
Sortie en 2025
Durée 02h41min
Genre Drame, Policier
Mention Tout public avec avertissement
Origine Brésil, France (VO)
Avec Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Gabriel Leone
Synopsis
Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent… Tout public avec avertissement
Critique
Ce film est d’une puissance de mise en scène rarement vue. On se laisse emporter par le récit qui se dévoile progressivement, la variété des personnages, les interrogations et les ambiguïtés. .
salle multimedia d’Ispagnac Place du village Ispagnac 48320 Lozère Occitanie
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English :
Screening of The Secret Agent by Mendonca Filho Kleber.
Running time: 02h41min; Genre: Drama, Thriller; Recommended for general public with warning
Origin Brazil, France (VO) ; Starring Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Gabriel Leone
Brazil, 1977. Marcelo, a man in his forties fleeing a troubled past, arrives in the city of Recife, where Carnival is in full swing.
L’événement CINECO L’AGENT SECRET Ispagnac a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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