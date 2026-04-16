CINECO L’AGENT SECRET salle multimedia d’Ispagnac Ispagnac

Ispagnac

CINECO L’AGENT SECRET

salle multimedia d’Ispagnac Place du village Ispagnac Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 21:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Projection du film L’agent secret de Mendonca Filho Kleber.

Durée 02h41min ; Genre Drame, Policier ; Mention Tout public avec avertissement

Origine Brésil, France (VO) ; Avec Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Gabriel Leone

Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein.

Projection du film L’agent secret de Mendonca Filho Kleber le vendredi 1er mai à la salle multimedia d’Ispagnac à 21h.

Sortie en 2025

Durée 02h41min

Genre Drame, Policier

Mention Tout public avec avertissement

Origine Brésil, France (VO)

Avec Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Gabriel Leone

Synopsis

Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent… Tout public avec avertissement

Critique

Ce film est d’une puissance de mise en scène rarement vue. On se laisse emporter par le récit qui se dévoile progressivement, la variété des personnages, les interrogations et les ambiguïtés. .

salle multimedia d’Ispagnac Place du village Ispagnac 48320 Lozère Occitanie

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English :

Screening of The Secret Agent by Mendonca Filho Kleber.

Running time: 02h41min; Genre: Drama, Thriller; Recommended for general public with warning

Origin Brazil, France (VO) ; Starring Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Gabriel Leone

Brazil, 1977. Marcelo, a man in his forties fleeing a troubled past, arrives in the city of Recife, where Carnival is in full swing.

L’événement CINECO L’AGENT SECRET Ispagnac a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes