FETE VOTIVE D’ISPAGNAC Ispagnac

FETE VOTIVE D'ISPAGNAC

Village Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Un week-end de festivités à Ispagnac !

Samedi 2 août

10h déjeuner aux Manouls

11h apéritif avec Loz Banda

15h concours de pétanque en doublette 300 euros + mises

15h-18h jeux pour toutes et tous (pêche aux canards, jeux bois, maquillage, atelier dessin, jeux d’arcade avec Metapixl, etc)

19h apéritif avec Loz banda

21h- retraite aux flambeaux (vente de flambeaux à partir de 20h00 à la Placette) Rdv au City Stade avec la Batucada CQFD et danse avec la source des femmes.

22h30 Grand bal avec le groupe Puzzle.

Dimanche 3 août

9h Tournée des fougasses avec la compagnie des ânes.

10h concours de pétanque des enfants (inscription à 9h30)

12h apéritif avec Les Aux Temps Tics

15h concours de pétanque en triplette 300 euros + mises

15h-17h jeux pour toutes et tous (pêche aux canards, jeux bois, maquillage, atelier dessin, jeux d’arcade avec Metapixl, etc)

19h apéritif avec Les Aux Temps Tics

22h Grand bal avec le groupe Puzzle .

Village Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

English :

A weekend of festivities in Ispagnac!

German :

Ein Wochenende voller Festivitäten in Ispagnac!

Italiano :

Un weekend di festa a Ispagnac!

Espanol :

¡Un fin de semana de fiesta en Ispagnac!

