STAGE DE VANNERIE LACERIE, NÉOLITHIQUE ET LA RONCE Ispagnac
STAGE DE VANNERIE LACERIE, NÉOLITHIQUE ET LA RONCE Ispagnac lundi 3 août 2026.
Ispagnac
STAGE DE VANNERIE LACERIE, NÉOLITHIQUE ET LA RONCE
Centre culturel Ispagnac Lozère
Tarif : 150 – 150 – 155 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-03
Stage de deux jours présentation des techniques et de la vannerie en ronce. Réalisation d’un fond en lacerie. Apprentissage du néolithique. Confection d’une corbeille. Sur inscription.
Dans le cadre de le cadre du Marché des vanniers et potiers d’Ispagnac, découvrez la vannerie avec Patricia Brangeon et le plaisir simple de créer avec la nature !
Lundi 3 et mardi 4 août Présentation des techniques et de la vannerie en ronce. Réalisation d’un fond en lacerie. Apprentissage du néolithique. Confection d’une corbeille.
Sur inscription directement auprès de Patricia Bergeron. Le matériel est fourni. Prévoyez le pique-nique. .
Centre culturel Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 83 35 90 02
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English :
Two-day workshop: presentation of burl basketry techniques. Creation of a wickerwork base. Learn about the Neolithic period. Basket-making. Registration required.
L’événement STAGE DE VANNERIE LACERIE, NÉOLITHIQUE ET LA RONCE Ispagnac a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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