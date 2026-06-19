Ispagnac

CONCERT DE GUILLAUME CAPAROS

Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concert pop rock de Guillaume CAPAROS au camping du Pré Morjal.

Venez assister au concert de Guillaume CAPAROS au Camping du Pré Morjal à Ispagnac.

Guillaume fait ses premiers pas sur scène avec un groupe de collège, participant à plusieurs Tremplins Rock et assurant les premières parties de groupes tels que Sinsémilia, Matmatah ou Les Fatals Picards.

En 2020, profitant de la parenthèse imposée par la crise sanitaire, il se consacre à l’écriture et à l’enregistrement de son premier album, Côté Soleil, sorti en décembre 2021.

Venez découvrir son univers le jeudi 30 juillet au Camping Le Pré Morjal.

Possibilité de restauration sur place sur réservation. .

Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 43 57

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English :

Pop-rock concert by Guillaume CAPAROS at the Pr%E9 Morjal campground.

L’événement CONCERT DE GUILLAUME CAPAROS Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes