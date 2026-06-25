CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE place du village Ispagnac vendredi 24 juillet 2026.

Ispagnac

CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE

place du village Salle multimédia Ispagnac Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Les nuits du court-métrage; une sélection de films courts à 21h à la salle multimédia d’Ispagnac.

Les nuits du court-métrage

Une sélection de courts métrages Coups de cœur sélectionnés avec soins par l’équipe de Cinéco.

Venez vivre une nuit éclairée à la lumière des étoiles et de l’écran, dans des décors authentiques et atypiques pour partager, en plein air, une expérience cinématographique unique et envoûtante. 21h .

place du village Salle multimédia Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40

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English :

Short Film Nights: A selection of short films at 9:00 p.m. in the Ispagnac multimedia room.

L’événement CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes