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CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE place du village Ispagnac

CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE place du village Ispagnac

CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE place du village Ispagnac vendredi 24 juillet 2026.

Lieu
place du village
Adresse
Salle multimédia
Ville
48320 Ispagnac
Département
Lozère
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
5 5 Enfant

Ispagnac

CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE

place du village Salle multimédia Ispagnac Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Les nuits du court-métrage; une sélection de films courts à 21h à la salle multimédia d’Ispagnac.
Les nuits du court-métrage

Une sélection de courts métrages Coups de cœur sélectionnés avec soins par l’équipe de Cinéco.
Venez vivre une nuit éclairée à la lumière des étoiles et de l’écran, dans des décors authentiques et atypiques pour partager, en plein air, une expérience cinématographique unique et envoûtante. 21h   .

place du village Salle multimédia Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40 

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English :

Short Film Nights: A selection of short films at 9:00 p.m. in the Ispagnac multimedia room.

L’événement CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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