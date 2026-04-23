STAGE DE VANNERIE LE CABACOU Ispagnac
STAGE DE VANNERIE LE CABACOU Ispagnac lundi 3 août 2026.
Ispagnac
STAGE DE VANNERIE LE CABACOU
Ispagnac Lozère
Tarif : 160 – 160 – 185 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-03
Dans le cadre de le cadre du Marché des vanniers et potiers d’Ispagnac, découvrez la vannerie avec Nicolas Dettwiller! Au programme de ce stage le lundi 3 et le mardi 4 août le cabacou ; vannerie sur moule ; avec du jonc, de l’écorce de saule et de châtaignier. Sur inscription.
Ouvert aux débutants. Le matériel est fourni. Vous devez prévoir un pique nique.
Dans le cadre de le cadre du Marché des vanniers et potiers d’Ispagnac, découvrez la vannerie avec Nicolas Dettwiller! Au programme de ce stage le lundi 3 et le mardi 4 août le cabacou ; vannerie sur moule ; avec du jonc, de l’écorce de saule et de châtaignier. Sur inscription.
Ouvert aux débutants. Le matériel est fourni. Vous devez prévoir un pique nique. .
Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 42 27 20 49
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English :
As part of the Marché des vanniers et potiers d’Ispagnac, discover basketry with Nicolas Dettwiller! On the program for Monday August 3 and Tuesday August 4: cabacou; basketry on mold; with rush, willow and chestnut bark. Registration required.
Open to beginners. Materials provided. Please bring a picnic lunch.
L’événement STAGE DE VANNERIE LE CABACOU Ispagnac a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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