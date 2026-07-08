UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ispagnac

NOMADIC TRANCE Le Plo Ispagnac

mercredi 5 août 2026 · Le Plo · Ispagnac

NOMADIC TRANCE Le Plo Ispagnac

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le Plo
Adresse
CCAS
Ville
48320 Ispagnac
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Ispagnac

NOMADIC TRANCE

Le Plo CCAS Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

À la croisée de la trance, de la musique traditionnelle et de la techno, ce quatuor à l’énergie débordante brise les frontières entre les genres.
À la croisée de la trance, de la musique traditionnelle et de la techno, ce quatuor à l’énergie débordante brise les frontières entre les genres.   .

Le Plo CCAS Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 At the crossroads of trance, traditional music, and techno, this quartet—with its boundless energy—breaks down the boundaries between genres.

L’événement NOMADIC TRANCE Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

À voir aussi à Ispagnac (Lozère)