NOMADIC TRANCE Le Plo Ispagnac
mercredi 5 août 2026 · Le Plo · Ispagnac
Informations pratiques
Ispagnac
NOMADIC TRANCE
Le Plo CCAS Ispagnac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
À la croisée de la trance, de la musique traditionnelle et de la techno, ce quatuor à l’énergie débordante brise les frontières entre les genres.
À la croisée de la trance, de la musique traditionnelle et de la techno, ce quatuor à l’énergie débordante brise les frontières entre les genres. .
Le Plo CCAS Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35
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English :
%C0 At the crossroads of trance, traditional music, and techno, this quartet—with its boundless energy—breaks down the boundaries between genres.
L’événement NOMADIC TRANCE Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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