NOMADIC TRANCE Le Plo Ispagnac

Informations pratiques

Ispagnac

NOMADIC TRANCE

Le Plo CCAS Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

À la croisée de la trance, de la musique traditionnelle et de la techno, ce quatuor à l’énergie débordante brise les frontières entre les genres.

À la croisée de la trance, de la musique traditionnelle et de la techno, ce quatuor à l’énergie débordante brise les frontières entre les genres. .

Le Plo CCAS Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35

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English :

%C0 At the crossroads of trance, traditional music, and techno, this quartet—with its boundless energy—breaks down the boundaries between genres.

L’événement NOMADIC TRANCE Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes