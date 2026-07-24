Informations pratiques

Ispagnac

TAALKIMIA

Place Jules Laget Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Voici que le son des machines vire tribal ; que les instruments trads (didgeridoo, sitar, tablas, derbouka, djembe, req, bongos…) s’acoquinent à l’électro, pour nous emporter corps et âme, entre transe archaïque & techno live…

Voici que le son des machines vire tribal ; que les instruments trads (didgeridoo, sitar, tablas, derbouka, djembe, req, bongos…) s’acoquinent à l’électro, pour nous emporter corps et âme, entre transe archaïque & techno live…

Un beat métissé qui chaloupe sur la puissance des machines et l’émotion du son traditionnel, une zique qui plane et frappe juste, un beat maîtrisé jusque dans ses endiablements les alchimistes viennent fusionner musique traditionnelle indienne, orientale, tribale et musique électronique, dans la joie et la fièvre ; mixant trance acoustique, techno et musiques du monde un voyage des sens proposé par quatre zicos inspirés, une good vibe géante qui va nous attraper des oreilles jusqu’aux pieds, chaud devant, le dancefloor risque de fondre. .

Place Jules Laget Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35

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English :

Suddenly, the sound of the machines takes on a tribal quality; traditional instruments (didgeridoo, sitar, tablas, derbouka, djembe, req, bongos…) join forces with electro, sweeping us away, body and soul, between archaic trance and live techno…

L’événement TAALKIMIA Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-24 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes