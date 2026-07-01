THÉATRE DANSÉ PRATICABLES Le Plo Ispagnac

Informations pratiques

Ispagnac

THÉATRE DANSÉ PRATICABLES

Le Plo CCAS Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Sur le fil entre la danse et le théâtre, le plateau se transforme en terrain de jeu. Le duo voyage à la frontière de la réalité et de l’imaginaire, donnant vie aux câbles par le mouvement et le rythme.

DEUX ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES ACCOMPAGNÉS D’UNE PIANISTE INSTRUMENTISTE

Sur le fil entre la danse et le théâtre, le plateau se transforme en terrain de jeu. Le duo voyage à la frontière de la réalité et de l’imaginaire, donnant vie aux câbles par le mouvement et le rythme.

Poétiquement, les artistes explorent la question du lien et du rapport à l’autre, et petit à petit l’on comprend qu’à travers l’apparence légère et enjouée du spectacle, le duo nous emmène sur des terrains sensibles où les émotions s’entremêlent au gré du (dé)rangement des câbles. .

Le Plo CCAS Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35

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English :

Straddling the line between dance and theater, the stage is transformed into a playground. The duo travels along the boundary between reality and imagination, bringing the cables to life through movement and rhythm.

L’événement THÉATRE DANSÉ PRATICABLES Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes