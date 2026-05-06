CINECO L’AFFAIRE BOJARSKI place du village Ispagnac

Ispagnac

CINECO L’AFFAIRE BOJARSKI

place du village Salle multimédia Ispagnac Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Projection du film l’affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé .

Durée 02h08min, Genre Drame, Mention Tout Public

Projection du film l’affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé , le vendredi 26 juin à 21h .

Durée 02h08min

Genre Drame

Mention Tout Public

Origine France (VF)

Avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon et Pierre Lottin

Synopsis

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés…

Critique:

Reconstitution propre et mise en scène à la ligne claire pour une France désuète avec laquelle Jean-Paul Salomé parvient à nous captiver, nanti d’un personnage vraiment fascinant, taiseux enivré par le perfectionnisme. Reda Kateb donne une épaisseur sidérante à un génie reclus filmé comme un artisan au travail. Il parvient avec brio à faire miroiter toutes les facettes de ce personnage brillant, le mélange d’orgueil et de résignation qui le pousse à ce défi, jusqu’à la sourde tentation d’être pris. L’intérêt du film tient dans la finesse de ces nuances. Un film aussi modeste que passionnant. .

place du village Salle multimédia Ispagnac 48320 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film l’affaire Bojarski by Jean-Paul Salomé .

Running time: 02h08min, Genre: Drama, Recommended for all audiences

L’événement CINECO L’AFFAIRE BOJARSKI Ispagnac a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes