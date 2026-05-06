CINECO LA MAISON DES FEMMES Ispagnac
CINECO LA MAISON DES FEMMES Ispagnac vendredi 5 juin 2026.
Ispagnac
CINECO LA MAISON DES FEMMES
Salle Multimédia, place du village Ispagnac Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 21:00:00
fin : 2026-06-05 23:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Projection du film La maison des femmes de Melisa Godet, le Vendredi 5 juin à 21h à Ispagnac.
Durée 01h51min, Genre Drame, Origine France (VF)
Projection du film La maison des femmes de Melisa Godet, le Vendredi 5 juin à 21h à la Salle Multimédia à Ispagnac.
Durée 01h51min
Genre Drame
Origine France (VF)
Avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Oulaya Amamra, Eye Haïdara, Pierre Deladonchamps.
Synopsis
A la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Une équipe qui se bat ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.
Critique:
Sujet grave traité avec beaucoup d’humour qui évite tout misérabilisme et porté par une distribution remarquable qui apporte des énergies communicatives. Mélisa Godet choisit de célébrer la reconstruction, donne à voir une force émotionnelle rare et rappelle que la solidarité peut être un moteur puissant, et que, même dans les contextes les plus difficiles, l’espoir demeure ! À la fois utile et enthousiasmant, ce film poignant et lumineux est à découvrir sans hésitation.
Séance à Ste Enimie en présence du CDIFF suivie d’un échange .
Salle Multimédia, place du village Ispagnac 48320 Lozère Occitanie
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English :
Screening of La maison des femmes by Melisa Godet, Friday June 5 at 9pm in Ispagnac.
Running time: 01h51min, Genre: Drama, Origin: France (VF)
L’événement CINECO LA MAISON DES FEMMES Ispagnac a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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