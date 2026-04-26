Ispagnac

INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE

Ispagnac Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-26

Initiation à la pêche au coup, accessible dès 7 ans, vous serez encadré par des moniteurs guides de pêche du département et de la fédération de Lozère. Le matériel technique et votre pass pêche (valable le temps de l’activité) sont fournis.

Le nombre de places est limité, pensez à vous inscrire !

Cet été, venez découvrir les poissons et milieux aquatiques lors d’une initiation à la pêche au coup.

Pour cette initiation accessible dès 7 ans, vous serez encadré par des moniteurs guides de pêche du département et de la fédération de Lozère.

Le matériel technique et votre pass pêche (valable le temps de l’activité) sont fournis.

Le nombre de places est limité, pensez à vous inscrire ! .

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 68 16 11 51 peche-mont-lozere@outlook.fr

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English :

An introduction to spearfishing, accessible from the age of 7, you’ll be supervised by local fishing guide instructors from the Lozère federation. Technical equipment and a fishing pass (valid for the duration of the activity) are provided.

Places are limited, so don’t forget to sign up!

L’événement INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE Ispagnac a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes