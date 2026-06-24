Informations pratiques

Ispagnac

CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ?

place du village Ispagnac Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Projection du film C’est quoi l’amour ? de Fabien Gorgeart

Durée 01h47min, Genre Genre Comédie à l’envers. Mention Tout Public

Projection du film C’est quoi l’amour ? de Fabien Gorgeart

Durée 1h47

Genre Comédie à l’envers

Mention Tout Public

Origine France

De Fabien Gorgeart

Avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Lyes Salem

Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’église pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie.

Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu…

Un fin équilibre entre comédie et drame. Jamais sentencieux, ce troisième long métrage aborde avec justesse et drôlerie, cette recomposition familiale qui trouve son équilibre dans les différences de perception de chacun et une certaine forme de bienveillance.

C’est touchant et intelligent. On en redemande. .

place du village Ispagnac 48320 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film What Is Love? by Fabien Gorgeart

Runtime: 1h 47min, Genre: Comedy with a twist. Rating: Suitable for all audiences

L’événement CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes