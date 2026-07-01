ANIMATION NATURE EN FAMILLE Ispagnac
mercredi 8 juillet 2026 · Ispagnac
Informations pratiques
Ispagnac
ANIMATION NATURE EN FAMILLE
Jardin du lien Ispagnac Lozère
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-08-03 2026-08-12
Animation nature en famille 2 heures pour apprendre en s’amusant, éveiller ses sens, acquérir des connaissances naturalistes. Accéder à des supports variés d’apprentissage et passer un moment fort en famille !
Animation nature en famille 2 heures pour apprendre en s’amusant, éveiller ses sens, acquérir des connaissances naturalistes. Accéder à des supports variés d’apprentissage et passer un moment fort en famille ! .
Jardin du lien Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 86 13 49 35
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English :
Family Nature Activity: 2 hours of learning through play, awakening the senses, and gaining knowledge about nature. Access a variety of learning resources and enjoy a memorable family experience!
L’événement ANIMATION NATURE EN FAMILLE Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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