Informations pratiques

Ispagnac

ANIMATION NATURE EN FAMILLE

Jardin du lien Ispagnac Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-08-03 2026-08-12

Animation nature en famille 2 heures pour apprendre en s’amusant, éveiller ses sens, acquérir des connaissances naturalistes. Accéder à des supports variés d’apprentissage et passer un moment fort en famille !

Animation nature en famille 2 heures pour apprendre en s’amusant, éveiller ses sens, acquérir des connaissances naturalistes. Accéder à des supports variés d’apprentissage et passer un moment fort en famille ! .

Jardin du lien Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 86 13 49 35

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English :

Family Nature Activity: 2 hours of learning through play, awakening the senses, and gaining knowledge about nature. Access a variety of learning resources and enjoy a memorable family experience!

L’événement ANIMATION NATURE EN FAMILLE Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes