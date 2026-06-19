YAKKO LE MAGICIEN Ispagnac
YAKKO LE MAGICIEN Ispagnac dimanche 19 juillet 2026.
Ispagnac
YAKKO LE MAGICIEN
Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Spectacle de Yakko le magicien au camping du Pré Morjal.
Ce soir sur la terrasse du restaurant, vous pourrez profiter des talents de Yakko le Magicien. De la magie, des rires de la peur et bien sûr de la poésie !
Restauration possible sur place, sur réservation. .
Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 43 57
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English :
Performance by Yakko the Magician at the Pr%E9 Morjal campground.
L’événement YAKKO LE MAGICIEN Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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