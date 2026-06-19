CONCERT ALEX LE BAIL Ispagnac
CONCERT ALEX LE BAIL Ispagnac jeudi 16 juillet 2026.
Ispagnac
CONCERT ALEX LE BAIL
Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Concert pop rock d’Alex le Bail au camping du Pré Morjal.
Venez assister au concert d’Alex le Bail au Camping Le Pré Morjal à Ispagnac.
Alex Le Bail est un auteur-compositeur-interprète de pop-rock et variété française. Installé à Orléans dès l’âge de 10 ans, il découvre la musique à travers la batterie, puis la guitare et le chant.
Après ses débuts au sein d’un groupe et plusieurs concours de chant remportés, il participe à La Nouvelle Star en 2005. Depuis, il poursuit sa carrière en solo avec passion, proposant des chansons sincères et accessibles qui séduisent un large public.
Possibilité de restauration sur place sur réservation. .
Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 43 57
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English :
Pop-rock concert by Alex le Bail at the Pr%E9 Morjal campground.
L’événement CONCERT ALEX LE BAIL Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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