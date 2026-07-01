Informations pratiques

Ispagnac

LE PETIT DUO

Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez assister au concert du groupe Le Petit Duo sur la place du village.

Les guitares et les voix d’Antho et Caro composent ce duo acoustique de reprises Folk / Pop / Rock / Variétés, de ce groupe floracois.

Venez assister au concert du groupe Le Petit Duo sur la place du village.

Les guitares et les voix d’Antho et Caro composent ce duo acoustique de reprises Folk / Pop / Rock / Variétés, de ce groupe floracois. .

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35

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English :

Come see Le Petit Duo perform on the village square.

Antho and Caro’s guitars and vocals make up this acoustic duo from Florac, which performs covers of folk, pop, rock, and other genres.

L’événement LE PETIT DUO Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes