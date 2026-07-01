LE PETIT DUO Ispagnac
vendredi 17 juillet 2026 · Ispagnac
Informations pratiques
Ispagnac
LE PETIT DUO
Ispagnac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Venez assister au concert du groupe Le Petit Duo sur la place du village.
Les guitares et les voix d’Antho et Caro composent ce duo acoustique de reprises Folk / Pop / Rock / Variétés, de ce groupe floracois.
Venez assister au concert du groupe Le Petit Duo sur la place du village.
Les guitares et les voix d’Antho et Caro composent ce duo acoustique de reprises Folk / Pop / Rock / Variétés, de ce groupe floracois. .
Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come see Le Petit Duo perform on the village square.
Antho and Caro’s guitars and vocals make up this acoustic duo from Florac, which performs covers of folk, pop, rock, and other genres.
L’événement LE PETIT DUO Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Ispagnac (Lozère)
- ANIMATION NATURE EN FAMILLE Ispagnac 8 juillet 2026
- INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE Ispagnac 8 juillet 2026
- CONCERT ALEX LE BAIL Ispagnac 16 juillet 2026
- CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? Ispagnac 17 juillet 2026
- YAKKO LE MAGICIEN Ispagnac 19 juillet 2026