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LE PETIT DUO Ispagnac

vendredi 17 juillet 2026 · Ispagnac

LE PETIT DUO Ispagnac

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
48320 Ispagnac
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Ispagnac

LE PETIT DUO

Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Venez assister au concert du groupe Le Petit Duo sur la place du village.
Les guitares et les voix d’Antho et Caro composent ce duo acoustique de reprises Folk / Pop / Rock / Variétés, de ce groupe floracois.
Venez assister au concert du groupe Le Petit Duo sur la place du village.
Les guitares et les voix d’Antho et Caro composent ce duo acoustique de reprises Folk / Pop / Rock / Variétés, de ce groupe floracois.   .

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35 

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English :

Come see Le Petit Duo perform on the village square.
Antho and Caro’s guitars and vocals make up this acoustic duo from Florac, which performs covers of folk, pop, rock, and other genres.

L’événement LE PETIT DUO Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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