CINECO ORWELL 2+2=5 place du village Ispagnac
CINECO ORWELL 2+2=5 place du village Ispagnac vendredi 29 mai 2026.
Ispagnac
CINECO ORWELL 2+2=5
place du village Salle Multimédia Ispagnac Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Projection du film documentaire Orwell 2+2=5 de Raoul Peck.
Sortie en 2026 ; Durée 01h59min ; Genre Documentaire ; Mention Tout Public
Origine USA (VO)
Ce film plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire.
Projection du film documentaire Orwell 2+2=5 de Raoul Peck, le vendredi 29 mai à 21h à la salle multimédia d’Ispagnac.
Sortie en 2026
Durée 01h59min
Genre Documentaire
Mention Tout Public
Origine USA (VO)
Synopsis 1949. George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984. Ce film plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu’il a révélés au monde dans son chef-d’œuvre dystopique le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother… des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd’hui.
Critique Par un travail formel inventif, par son montage nerveux, son habillage graphique, sa rythmique dynamitée par la proposition du compositeur Alexeï Aïgui, le documentariste explore ce qui dans l’œuvre de l’auteur anglais anticipe nos sociétés actuelles post-vérité, mécanismes autoritaires, surveillance généralisée, fausses informations… Édifiant et sidérant. .
place du village Salle Multimédia Ispagnac 48320 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the documentary film Orwell 2+2=5 by Raoul Peck.
Released in 2026; Running time: 01h59min; Genre: Documentary; Recommended for all audiences
Origin USA (VO)
This film delves into the last months of Orwell?s life and his visionary work.
L’événement CINECO ORWELL 2+2=5 Ispagnac a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Ispagnac (Lozère)
- CINECO LA MAISON DES FEMMES Ispagnac 5 juin 2026
- CINECO L’AFFAIRE BOJARSKI place du village Ispagnac 26 juin 2026
- CINECO LES VOYAGES DE TEREZA place du village Ispagnac 3 juillet 2026
- INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE Ispagnac 8 juillet 2026
- FETE VOTIVE D’ISPAGNAC Ispagnac 1 août 2026