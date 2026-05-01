VIDE GRENIER QUEZAC Ispagnac
VIDE GRENIER QUEZAC Ispagnac dimanche 31 mai 2026.
Ispagnac
VIDE GRENIER QUEZAC
Chemin des Cayres Ispagnac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Vide grenier de l’APE de l’école publique Nelson Mandela.
Vide grenier de l’école publique Nelson Mandela.
9h -15h sur le Parking de l’usine de Quézac.
Buvette et snacks sur place.
2€ le mètre . Installation à 8h .
Chemin des Cayres Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 83 84 36 38
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English :
Garage sale organized by the APE of the Nelson Mandela public school.
L’événement VIDE GRENIER QUEZAC Ispagnac a été mis à jour le 2026-05-14 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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