Ispagnac

VIDE GRENIER QUEZAC

Chemin des Cayres Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Vide grenier de l’APE de l’école publique Nelson Mandela.

Vide grenier de l’école publique Nelson Mandela.

9h -15h sur le Parking de l’usine de Quézac.

Buvette et snacks sur place.

2€ le mètre . Installation à 8h .

Chemin des Cayres Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 83 84 36 38

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English :

Garage sale organized by the APE of the Nelson Mandela public school.

L’événement VIDE GRENIER QUEZAC Ispagnac a été mis à jour le 2026-05-14 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes