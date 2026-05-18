Ispagnac

GALA DE DANSES DU MONDE

Ispagnac Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Gala de danses du monde présente Tribal Kaina, une création portée par l’association La Source des Femmes, qui propose une traversée chorégraphique des cultures et des traditions du monde.

Le Gala de danses du monde présente Tribal Kaina, une création portée par l’association La Source des Femmes, qui propose une traversée chorégraphique des cultures et des traditions du monde.

À travers cette pièce, l’histoire des danses est revisitée comme un fil reliant les origines communes de l’humanité. Une invitation poétique à se souvenir que nous pourrions venir d’un même arbre, d’une même sève .

Les différentes “tribus” dansées se croisent, se reconnaissent et se rassemblent dans une célébration du lien entre les êtres, les générations, les femmes et les hommes. .

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 75 35 48 28 lasourcedesfemmes48@gmail.com

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English :

The Gala de danses du monde presents Tribal Kaina, a creation by the association La Source des Femmes, offering a choreographic journey through the cultures and traditions of the world.

L’événement GALA DE DANSES DU MONDE Ispagnac a été mis à jour le 2026-05-18 par Conseil Départemental