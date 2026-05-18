CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE Espace Stevenson Cassagnas
CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE Espace Stevenson Cassagnas dimanche 7 juin 2026.
Cassagnas
CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE
Espace Stevenson Ancienne gare Cassagnas Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Projection du film Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson,
Durée 02h42min, Genre Action, Comédie, Origine Etats-Unis (VO)
Projection du film Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson, le dimanche 7 juin à 16h30 à l’espace Stevenson (ancienne gare) de Cassagnas.
Durée 02h42min
Genre Action, Comédie
Origine Etats-Unis (VO)
Avec Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn
Synopsis:
Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa , indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé… .
Espace Stevenson Ancienne gare Cassagnas 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of Paul Thomas Anderson’s One battle after another ,
Running time: 02h42min, Genre: Action, Comedy, Origin: USA (VO)
L’événement CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE Cassagnas a été mis à jour le 2026-05-18 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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