Courcuire

Cinécyclo

Pâtis des Baudiches Courcuire Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 21:15:00

fin : 2026-06-05 22:30:00

Date(s) :

2026-06-05

À l’occasion des Nuits des Forêts le Cinécyclo s’invite à Courcuire sur les pelouses sèches pour vous offrir une séance de cinéma en plein air autonome en énergie c’est à vous, public, de pédaler pour découvrir la projection de documentaires ! Ouvert et accessible à tous. Inscriptions obligatoires sur Yurplan. .

Pâtis des Baudiches Courcuire 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91 contact@ot-valmarnaysien.com

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English : Cinécyclo

L’événement Cinécyclo Courcuire a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN