Cinécyclo Courcuire
Cinécyclo Courcuire vendredi 5 juin 2026.
Courcuire
Cinécyclo
Pâtis des Baudiches Courcuire Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 21:15:00
fin : 2026-06-05 22:30:00
Date(s) :
2026-06-05
À l’occasion des Nuits des Forêts le Cinécyclo s’invite à Courcuire sur les pelouses sèches pour vous offrir une séance de cinéma en plein air autonome en énergie c’est à vous, public, de pédaler pour découvrir la projection de documentaires ! Ouvert et accessible à tous. Inscriptions obligatoires sur Yurplan. .
Pâtis des Baudiches Courcuire 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91 contact@ot-valmarnaysien.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinécyclo
L’événement Cinécyclo Courcuire a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN