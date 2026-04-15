Cinéfilou Goûter Bonjour l’été Hauteville-sur-Mer
Cinéfilou Goûter Bonjour l’été Hauteville-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
Hauteville-sur-Mer
Cinéfilou Goûter Bonjour l’été
34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Cinéfilou Goûter Bonjour l’été au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
17 et 20 juin 2026. Dès 3 ans. .
34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
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English : Cinéfilou Goûter Bonjour l’été
L’événement Cinéfilou Goûter Bonjour l’été Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Coutances Tourisme
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