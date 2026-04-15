Hauteville-sur-Mer

Cinéfilou Goûter Bonjour l’été

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Cinéfilou Goûter Bonjour l’été au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.

17 et 20 juin 2026. Dès 3 ans. .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

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English : Cinéfilou Goûter Bonjour l’été

L’événement Cinéfilou Goûter Bonjour l’été Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Coutances Tourisme