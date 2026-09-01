Cinéfilou Goûter Entre ciel et terre Coutances
mercredi 30 septembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Cinéfilou Goûter Entre ciel et terre
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30 15:40:00
Date(s) :
2026-09-30
Goûter offert en fin de projection du film ENTRE CIEL ET TERRE.
Un oisillon se lance dans les airs. Un petit chiot découvre la matière. Un enfant savoure une soupe cosmique. Une chouette au sommeil chaotique. Sept histoires vues de la Terre comme du Ciel.
Dès 3 ans.
En partenariat avec MaCaO 7éme art et Biocoop Coutances. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
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English : Cinéfilou Goûter Entre ciel et terre
L’événement Cinéfilou Goûter Entre ciel et terre Coutances a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme
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