Expotition Bruno Lemée Traits d’esprit Peinture / sculpture Coutances
mercredi 2 septembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Expotition Bruno Lemée Traits d’esprit Peinture / sculpture
4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-02 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-02
Entre la peinture et la sculpture coexiste le trait fondateur.
Comme un fil qui relie, tisse, révèle, le beau, parfois le grotesque, Caressant, incisif, il se nourrit du vivant pour en brosser, ses plus diverses expressions. .
4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 28 23 94 67 lagaleriedessept@gmail.com
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English : Expotition Bruno Lemée Traits d’esprit Peinture / sculpture
L’événement Expotition Bruno Lemée Traits d’esprit Peinture / sculpture Coutances a été mis à jour le 2026-07-24 par Coutances Tourisme
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