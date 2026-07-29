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Expotition Bruno Lemée Traits d’esprit Peinture / sculpture Coutances

mercredi 2 septembre 2026 · Coutances

Expotition Bruno Lemée Traits d’esprit Peinture / sculpture Coutances

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
4 Rue Saint-Pierre
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Expotition Bruno Lemée Traits d’esprit Peinture / sculpture

4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-02 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :
2026-09-02

Entre la peinture et la sculpture coexiste le trait fondateur.
Comme un fil qui relie, tisse, révèle, le beau, parfois le grotesque, Caressant, incisif, il se nourrit du vivant pour en brosser, ses plus diverses expressions.   .

4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 28 23 94 67  lagaleriedessept@gmail.com

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English : Expotition Bruno Lemée Traits d’esprit Peinture / sculpture

L’événement Expotition Bruno Lemée Traits d’esprit Peinture / sculpture Coutances a été mis à jour le 2026-07-24 par Coutances Tourisme

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