Cinéfilou Goûter Le monde à l’envers Coutances
mercredi 18 novembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Cinéfilou Goûter Le monde à l’envers
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 15:00:00
fin : 2026-11-18 15:45:00
Date(s) :
2026-11-18
Goûter offert en fin de projection du film LE MONDE A L’ENVERS. Plongez dans un univers où la différence devient poésie à travers six récits touchants.
Dès 3 ans.
En partenariat avec MaCaO 7éme art et Biocoop Coutances. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéfilou Goûter Le monde à l’envers
L’événement Cinéfilou Goûter Le monde à l’envers Coutances a été mis à jour le 2026-08-06 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Coutances (Manche)
- Reconstruire Coutances après en 1945 Cour du Musée Quesnel-Morinière Coutances 11 septembre 2026
- Cathédrale de Coutances montez dans les tours ! Place du Parvis Notre-Dame Coutances 11 septembre 2026
- Sacred Concert de Duke Ellington Cathédrale Notre-Dame Coutances 13 septembre 2026
- Coutances au fil des rues Coutances 15 septembre 2026
- Cathédrale de Coutances montez dans les tours ! Place du Parvis Notre-Dame Coutances 16 septembre 2026