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Cinéfilou Goûter Le monde à l’envers Coutances

mercredi 18 novembre 2026 · Coutances

Cinéfilou Goûter Le monde à l’envers Coutances

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
24 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Cinéfilou Goûter Le monde à l’envers

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 15:00:00
fin : 2026-11-18 15:45:00

Date(s) :
2026-11-18

Goûter offert en fin de projection du film LE MONDE A L’ENVERS. Plongez dans un univers où la différence devient poésie à travers six récits touchants.

Dès 3 ans.
En partenariat avec MaCaO 7éme art et Biocoop Coutances.   .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09 

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English : Cinéfilou Goûter Le monde à l’envers

L’événement Cinéfilou Goûter Le monde à l’envers Coutances a été mis à jour le 2026-08-06 par Coutances Tourisme

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