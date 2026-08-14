Informations pratiques

Agon-Coutainville

Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail

2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 16:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail au cinéma L’Espace à Agon-Coutainville. Dès 3 ans. .

2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 07 56

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English : Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail

L’événement Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme