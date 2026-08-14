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Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail Agon-Coutainville

samedi 21 novembre 2026 · Agon-Coutainville

Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
2 Avenue du Président Roosevelt
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail

2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 16:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail au cinéma L’Espace à Agon-Coutainville. Dès 3 ans.   .

2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 07 56 

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English : Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail

L’événement Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme

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