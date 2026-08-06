Informations pratiques

Coutances

Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 15:00:00

fin : 2026-10-19 15:45:00

Date(s) :

2026-10-19

Goûter offert en fin de projection du film UN AMOUR D’ÉPOUVANTAIL. Un programme champêtre qui anime la ferme de mille et une aventures ! D’après l’album illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Dès 3 ans.

En partenariat avec MaCaO 7éme art et Biocoop Coutances. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail

L’événement Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail Coutances a été mis à jour le 2026-08-06 par Coutances Tourisme