CineGlobe Campus du Portail de la science du CERN Saint-Genis-Pouilly
CineGlobe Campus du Portail de la science du CERN Saint-Genis-Pouilly samedi 6 juin 2026.
Saint-Genis-Pouilly
CineGlobe
Campus du Portail de la science du CERN CH-1217 Meyrin Saint-Genis-Pouilly Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le Festival de court-métrages CineGlobe revient au CERN avec un nouveau programme varié de courts-métrages internationaux, ainsi que des ateliers, des expériences immersives en réalité virtuelle et bien plus encore!
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Campus du Portail de la science du CERN CH-1217 Meyrin Saint-Genis-Pouilly 01630 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
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English : CineGlobe
The CineGlobe Short Film Festival returns to CERN with a new and varied program of international short films, as well as workshops, immersive virtual reality experiences and much more!
L’événement CineGlobe Saint-Genis-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays de Gex