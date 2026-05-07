CineGlobe Campus du Portail de la science du CERN Saint-Genis-Pouilly

Saint-Genis-Pouilly

CineGlobe

Campus du Portail de la science du CERN CH-1217 Meyrin Saint-Genis-Pouilly Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Festival de court-métrages CineGlobe revient au CERN avec un nouveau programme varié de courts-métrages internationaux, ainsi que des ateliers, des expériences immersives en réalité virtuelle et bien plus encore!

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Campus du Portail de la science du CERN CH-1217 Meyrin Saint-Genis-Pouilly 01630 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

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English : CineGlobe

The CineGlobe Short Film Festival returns to CERN with a new and varied program of international short films, as well as workshops, immersive virtual reality experiences and much more!

L’événement CineGlobe Saint-Genis-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays de Gex