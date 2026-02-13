CinéMA #120, Cinéma Victor Hugo, Besançon

CinéMA #120 Vendredi 20 février, 20h00 Cinéma Victor Hugo Doubs

CinéMA #120

Films documentaires de Manuelle Roche

POUR UNE VIE, POUR UNE VILLE | 1966 | 30 MIN.

Commandé par Pierre Schäffer, ce film fait découvrir l’influence qu’ont pu avoir sur la réflexion et la production de l’architecte Le Corbusier, ses voyages répétés en Algérie, en particulier dans la vallée du M’Zab et à Alger.

LE M’ZAB | 1971 | 26 MIN.

Cinq petites villes millénaire disséminées le long de l’oued M’Zab, à l’entrée du Sahara, donnent une magistrale leçon d’architecture locale, située, ancrée mais finalement universelle.

L’OUED EL ABIOD | 1972 | 20 MIN.

Derrière une intrigue prétexte qui voit le personnage principal déambuler dans des rues avec sa sœur (jouée par Maya Ravéreau), ce film permet de comprendre comment prennent forme les villages de cette vallée des Aurès dans l’Est de l’Algérie.

Après deux ans d’études à l’école des Beaux- Arts de Toulouse, d’origine grecque par sa mère, Manuelle Roche s’installe en Grèce à l’âge de 22 ans. Elle y rencontre l’architecte André Ravéreau dont elle devient l’interprète et la photographe avant de l’épouser. Ensemble ils participent à la reconstruction de deux villages en Céphalonie, dont André Ravéreau est le concepteur, puis vivront en Algérie de 1959 à 1976.

Malgré son divorce d’avec André Ravéreau, elle reste à ses côtés et participe à de nombreuses publications de l’architecte, en les illustrant de ses photos. Exerçant principalement le métier de photographe, notamment au service des antiquités du CNRS à Alger, elle réalise plusieurs ex- positions et films, mémoires des années soixante et soixante-dix en Algérie, et écrit des romans.

A l’âge de quarante ans, Manuelle Roche décide de devenir psychologue et obtient son doctorat dix ans plus tard. Elle terminera sa carrière en tant que psychologue à Aubenas en Ardèche où les deux artistes se sont installés. Elle continuera à mener de front cette activité professionnelle avec sa passion pour la photographie, ses productions littéraires et des activités artistiques plus confidentielles comme dessin, peinture, création de chansons, broderie…

En 2008 Manuelle Roche a cédé 239 de ses négatifs à l’agence de photo Akg Images (originellement Archives pour l’Art et l’Histoire. Berlin, Londres, Paris).

En 2013, les œuvres de Manuelle Roche et André Ravéreau sont inscrites à l’ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Paris).

En 2021, Maya Ravéreau, leur fille, fait don de l’en- semble des archives de ses parents au centre d’archives et de conservation du Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille).

